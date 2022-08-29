Лукьянов о подготовке к 17 сентября: «Россия, Китай, Турция тоже будут подключены»

Новости Беларуси. Меньше месяца остается до празднования Дня народного единства. Праздник новый, но с большим историческим подтекстом. В чем идеологическая суть 17 сентября? Появится ли новый символичный формат празднования? Как этот день откликается в сердцах белорусов? Эксперты разберут предпосылки праздника, которые так тесно переплетают прошлое и настоящее, на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

В прошлом году мы нащупывали форму, формат празднования 17 сентября. Это были первые шаги. В этом году мы его трансформируем как-то или в прежней форме митинг проведем? Или мы вообще ничего не будем проводить и делать? Фильм снимем, покажем?