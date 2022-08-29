Лукьянов о подготовке к 17 сентября: «Россия, Китай, Турция тоже будут подключены»

Новости Беларуси. Меньше месяца остается до празднования Дня народного единства. Праздник новый, но с большим историческим подтекстом. В чем идеологическая суть 17 сентября? Появится ли новый символичный формат празднования? Как этот день откликается в сердцах белорусов? Эксперты разберут предпосылки праздника, которые так тесно переплетают прошлое и настоящее, на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
В прошлом году мы нащупывали форму, формат празднования 17 сентября. Это были первые шаги. В этом году мы его трансформируем как-то или в прежней форме митинг проведем? Или мы вообще ничего не будем проводить и делать? Фильм снимем, покажем?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Наверняка вы знаете, что 9 августа, когда у нас прошел первый патриотический форум наших сил (всех общественных объединений), был создан и штаб. Я просто не буду сейчас рассказывать определенные заготовки. Наверное, пусть это будет сюрпризом. Но это будет «Минск-Арена», как предварительно мы знаем, и это мероприятие, которое направлено на полную консолидацию всех общественных объединений, ресурсов и сил нашего общества. И здесь нет принципа приватизации этого праздника. Все вместе будут работать над тем, чтобы общество понимало, что тогда, в 1939 году, наш народ стал един и наша территория была восстановлена. Хочу сказать, что от организации у нас запланирован и форум трудящейся молодежи «Молодость. Труд. Единство» – более 3,5 тысячи молодых людей со всей республики и наши западные иностранные коллеги, друзья и страны СНГ, Россия, Китай, Турция тоже будут подключены к этому проекту. Праздник наш, внутренний. Чтобы показать, что и признание этого праздника есть. Если в Западе политические элиты неправильное отношение занимают, то нас поддерживают наши партнеры стратегические.