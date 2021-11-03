«Будут определённые элементы упрощённого поступления». Игорь Петришенко рассказал, чему учат в детском технопарке

Новости Беларуси. Современные подходы в обучении юных талантов. Учебно-лабораторный корпус и общежитие Национального детского технопарка введут до конца 2022 года. С ходом работ 3 ноября ознакомился заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Строители работают в соответствии с графиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории будущего учебно-лабораторного корпуса сейчас идет установка монолитных перекрытий, кладка наружных стен, штукатурные, электромонтажные и сантехнические работы. На соседней площадке уже залит котлован под здание общежития. Это будет комплекс из жилой части и досугового центра со столовой на 200 мест. Планируется, что 300 учащихся детского технопарка уже со следующего учебного года приступят здесь к общеобразовательной программе. Ход строительных работ на объектах и вопросы оснащения технопарка обсудили на совещании.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы общались и получали обратную связь от родителей детей, которые приезжали. Они и на данном этапе довольны условиями их проживания и быта, тем, что дети могут посещать музеи наряду с занятиями по профильным предметам. Для ребят, которые отзанимались в детском технопарке, предусмотрим определенные подходы. Для успешно прошедших подготовку будут определенные элементы упрощенного поступления по их специализации в рамках готовящейся нормативной правовой базы.

Идея Национального детского технопарка построена на принципе сочетания в едином комплексе удобной среды для учебы, труда и получения технических навыков. Это место, где школьники могут поработать на самом крутом лабораторном оборудовании, познакомиться с учеными, сотрудниками ПВТ, позаниматься с вузовскими преподавателями.