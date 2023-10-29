Лукашенко поздравил ветеранов движения и представителей БРСМ со 105-летием комсомольскому движению

Новости Беларуси. Они участвовали в восстановлении народного хозяйства, госстроительстве, патриотическом воспитании и развитии физической культуры. Всесоюзный комсомол сегодня, 29 октября, отмечает 105-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со значимой датой ветеранов движения и представителей БРСМ поздравил глава государства, отметив, что праздник олицетворяет присущее молодости стремление творить, открывать новые горизонты, быть лучше и не останавливаться на достигнутом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Возникнув из недр революционных преобразований начала ХХ века, энергия молодежного движения выступила мощной созидательной силой в становлении советского государства, сопротивлении врагу в период Великой Отечественной войны, свершении трудовых подвигов в послевоенные годы, формировании основ будущего справедливого мироустройства. Беларусь сохраняет преемственность в общественно-политическом развитии, тем самым строит свое будущее на прочном фундаменте патриотизма.