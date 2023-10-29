Лукашенко поздравил ветеранов движения и представителей БРСМ со 105-летием комсомольскому движению

Новости Беларуси. Они участвовали в восстановлении народного хозяйства, госстроительстве, патриотическом воспитании и развитии физической культуры. Всесоюзный комсомол сегодня, 29 октября, отмечает 105-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со значимой датой ветеранов движения и представителей БРСМ поздравил глава государства, отметив, что праздник олицетворяет присущее молодости стремление творить, открывать новые горизонты, быть лучше и не останавливаться на достигнутом.