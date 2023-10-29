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Лукашенко поздравил ветеранов движения и представителей БРСМ со 105-летием комсомольскому движению

29 октября 2023 07:41
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Новости Беларуси. Они участвовали в восстановлении народного хозяйства, госстроительстве, патриотическом воспитании и развитии физической культуры. Всесоюзный комсомол сегодня, 29 октября, отмечает 105-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Со значимой датой ветеранов движения и представителей БРСМ поздравил глава государства, отметив, что праздник олицетворяет присущее молодости стремление творить, открывать новые горизонты, быть лучше и не останавливаться на достигнутом. 

Лукашенко поздравил ветеранов движения и представителей БРСМ со 105-летием комсомольскому движению-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Возникнув из недр революционных преобразований начала ХХ века, энергия молодежного движения выступила мощной созидательной силой в становлении советского государства, сопротивлении врагу в период Великой Отечественной войны, свершении трудовых подвигов в послевоенные годы, формировании основ будущего справедливого мироустройства. Беларусь сохраняет преемственность в общественно-политическом развитии, тем самым строит свое будущее на прочном фундаменте патриотизма. 

# БРСМ # общество # Фотофакт

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