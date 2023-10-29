«Комсомол в моей судьбе – это всё». Чему учило молодёжь это движение?

Новости Беларуси. История комсомольского движения – яркая веха в жизни нашей страны. Советские парни и девушки, полные энергии, проходили школу гражданского становления, осваивали целину, возводили города и села, находясь в авангарде любых начинаний. И сегодня комсомол остается настоящей школой жизни, где молодые белорусы учатся мужеству, стойкости, добру и дружбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Чепелов:

Комсомол в моей судьбе – это все. Благодаря комсомолу я обрел и друзей. В комсомольской организации я посетил очень много разных мест. В комсомоле я нашел и свое счастье, свою жену, она у меня тоже была комсомольским работником.

Людмила Ничваюк:

Организаторские способности. У меня бизнес, много людей в подчинении, больше объемы. Основы организованности, предприимчивости, уверенности, все, что сейчас говорят психологи, учат коучеры, мы это проходили в комсомоле.