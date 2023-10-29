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Сотрудники автотранспорта и дорожного хозяйства отмечают 29 октября профессиональный праздник

29 октября 2023 08:18
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Новости Беларуси. Качественные и безопасные дороги в стране их заслуга. Профессиональный праздник 29 октября отмечают сотрудники автотранспорта и дорожного хозяйства. Поздравления и слова благодарности работникам и ветеранам направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники автотранспорта и дорожного хозяйства отмечают 29 октября профессиональный праздник-1

Глава государства убежден, что знания, профессионализм и умение уделять приоритетное внимание вопросам совершенствования инфраструктуры, повышению надежности и доступности услуг, помогут работникам автотранспорта и дорожного хозяйства и дальше успешно решать масштабные государственные задачи, которые стоят перед транспортным комплексом нашей страны.

# Дороги # общество # Фотофакт

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