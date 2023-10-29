Сотрудники автотранспорта и дорожного хозяйства отмечают 29 октября профессиональный праздник

Новости Беларуси. Качественные и безопасные дороги в стране их заслуга. Профессиональный праздник 29 октября отмечают сотрудники автотранспорта и дорожного хозяйства. Поздравления и слова благодарности работникам и ветеранам направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.