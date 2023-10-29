Сотрудники автотранспорта и дорожного хозяйства отмечают 29 октября профессиональный праздник

Новости Беларуси. Качественные и безопасные дороги в стране их заслуга. Профессиональный праздник 29 октября отмечают сотрудники автотранспорта и дорожного хозяйства. Поздравления и слова благодарности работникам и ветеранам направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства убежден, что знания, профессионализм и умение уделять приоритетное внимание вопросам совершенствования инфраструктуры, повышению надежности и доступности услуг, помогут работникам автотранспорта и дорожного хозяйства и дальше успешно решать масштабные государственные задачи, которые стоят перед транспортным комплексом нашей страны.