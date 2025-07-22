Белорусы могут оценить дизайн продукции, претендующей на Знак качества

Информационная выразительность, гармоничность, рациональность формы и совершенство исполнения. Белорусы оценивают дизайн продукции, претендующей на Знак качества. Принять участие в онлайн-голосовании можно до 25 июля включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Претендентов на высшую награду свыше 200. Это продовольственные и промышленные товары, а также продукция производственно-технического назначения. Голосование возможно только один раз – повторные попытки не учитываются. Сделать свой выбор приглашают в тематическом разделе на портале «КАЧЕСТВО.БЕЛ». Напомним, Государственный знак учрежден Указом Президента в начале 2024 года. А первые в истории суверенной Беларуси лауреаты названы в январе 2025-го.