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Каждый пятый учащийся в Германии не хочет поступать в университет – опрос

22 июля 2025 06:03
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Молодежь Германии теряет интерес к учебе, что грозит экономике ФРГ ростом числа неквалифицированных работников. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый пятый учащийся в Германии не хочет поступать в университет – опрос-2

Каждый пятый учащийся в стране не хочет поступать в университет, а собирается начать работать сразу после окончания общеобразовательной школы. Этот тренд особенно выражен у молодежи с низкими отметками. Учащиеся указывают на две основные проблемы: они не знают, как подавать заявки на программы профобучения и не имеют необходимого для университетских программ уровня знаний. Это зачастую происходит из-за того, что многим немецким выпускникам практически не оказывается поддержка на этапе перехода от школы к профессии в соответствии с их потребностями. В связи с этим дети не видят конкретных перспектив после получения высшего образования.

# Германия # Образование # Образование в Великобритании

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