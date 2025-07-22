Каждый пятый учащийся в Германии не хочет поступать в университет – опрос

Каждый пятый учащийся в стране не хочет поступать в университет, а собирается начать работать сразу после окончания общеобразовательной школы. Этот тренд особенно выражен у молодежи с низкими отметками. Учащиеся указывают на две основные проблемы: они не знают, как подавать заявки на программы профобучения и не имеют необходимого для университетских программ уровня знаний. Это зачастую происходит из-за того, что многим немецким выпускникам практически не оказывается поддержка на этапе перехода от школы к профессии в соответствии с их потребностями. В связи с этим дети не видят конкретных перспектив после получения высшего образования.