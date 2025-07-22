Беларусь продолжает развивать многоплановое сотрудничество с государствами Африки. Для укрепления взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес, в Минск с официальным визитом прибыла правительственная делегация Танзании. Накануне борт премьер-министра восточноафриканской страны встретили в Национальном аэропорту. Программа визита максимально содержательна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сегодня, 22 июля, запланированы переговоры в правительстве, гостей ждут на предприятиях «Белмедпрепараты» и МТЗ. Современная Танзания – это страна, которая продолжает уверенно двигаться по пути экономических и социальных реформ, обеспечивать устойчивый рост благополучия своих граждан. Для развития кооперации между нашими государствами есть существенный потенциал в сферах сельского хозяйства, промышленности и туризма.