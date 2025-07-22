В Минск с официальным визитом прибыла правительственная делегация Танзании

Союзная интеграция! Что мы продаем в Россию и как выигрываем конкуренцию – разбирались эксперты

Что в России строят из белорусского цемента? Почему наши продукты – это премиум? За чем россияне выстраиваются в очереди на ярмарках? Как белорусское машиностроение покоряет выставки Российской Федерации? Об этом и не только говорили спикеры ток-шоу «По существу».