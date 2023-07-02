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«Мы проводим ежесубботний рыночек». Фермеры привезли в Минск продукты собственного производства

02 июля 2023 07:04
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Новости Беларуси. Все свое и ни грамма химии. Фермеры, практикующие зеленое земледелие, вновь привезли в Минск то, что готовят по исконным белорусским рецептам из экологически чистого сырья: от хлеба из печи и овечьего сыра до кондитерских изысков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы проводим ежесубботний рыночек». Фермеры привезли в Минск продукты собственного производства -1

Из мясных продуктов больше всего колбас, встречаются ветчина, сардельки и мясные чипсы. Несмотря на то, что цены на эксклюзивные продукты выше магазинных, спрос на них высок. Как и на любом рынке, все можно попробовать и определиться с выбором. Крафтовые кулинарные творения уже по определению отличаются гораздо более высоким качеством, насыщенным вкусом и натуральным составом, чем произведенные в промышленных масштабах. 

«Мы проводим ежесубботний рыночек». Фермеры привезли в Минск продукты собственного производства -4

Ульяна Кособуко, сыровар: 
Мы являемся производителями крафтового сыра, производим сыры из коровьего и из козьего молока, больше 50 видов. Наша деятельность вот здесь представлена. Варим сыры уже около четырех лет. Мы начинали с самых обычных, например, адыгейского. И сейчас мы уже производим сыры с плесенью: голубой, белый и серый. 

«Мы проводим ежесубботний рыночек». Фермеры привезли в Минск продукты собственного производства -7

Ксения Вятская, организатор фермерского рынка: 
Наше сообщество фермеров и гастроэнтузиастов Беларуси существует уже более пяти лет. На протяжении последних трех лет мы проводим ежесубботний рыночек. Мы не пропустили ни разу. Каждую субботу и в дождь, и в стужу, и в сильную жару мы ждем наших посетителей за вкусной едой. 

«Мы проводим ежесубботний рыночек». Фермеры привезли в Минск продукты собственного производства -10

Рынок работает раз в неделю. Базарный день – суббота. Причем площадка для фермеров находится относительно недалеко от самого крупного продовольственного рынка столицы. 

# Продукты питания # общество # Ксения Вятская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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