«Мы проводим ежесубботний рыночек». Фермеры привезли в Минск продукты собственного производства
Новости Беларуси. Все свое и ни грамма химии. Фермеры, практикующие зеленое земледелие, вновь привезли в Минск то, что готовят по исконным белорусским рецептам из экологически чистого сырья: от хлеба из печи и овечьего сыра до кондитерских изысков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из мясных продуктов больше всего колбас, встречаются ветчина, сардельки и мясные чипсы. Несмотря на то, что цены на эксклюзивные продукты выше магазинных, спрос на них высок. Как и на любом рынке, все можно попробовать и определиться с выбором. Крафтовые кулинарные творения уже по определению отличаются гораздо более высоким качеством, насыщенным вкусом и натуральным составом, чем произведенные в промышленных масштабах.
Ульяна Кособуко, сыровар:
Мы являемся производителями крафтового сыра, производим сыры из коровьего и из козьего молока, больше 50 видов. Наша деятельность вот здесь представлена. Варим сыры уже около четырех лет. Мы начинали с самых обычных, например, адыгейского. И сейчас мы уже производим сыры с плесенью: голубой, белый и серый.
Ксения Вятская, организатор фермерского рынка:
Наше сообщество фермеров и гастроэнтузиастов Беларуси существует уже более пяти лет. На протяжении последних трех лет мы проводим ежесубботний рыночек. Мы не пропустили ни разу. Каждую субботу и в дождь, и в стужу, и в сильную жару мы ждем наших посетителей за вкусной едой.
Рынок работает раз в неделю. Базарный день – суббота. Причем площадка для фермеров находится относительно недалеко от самого крупного продовольственного рынка столицы.