«Мы проводим ежесубботний рыночек». Фермеры привезли в Минск продукты собственного производства

Новости Беларуси. Все свое и ни грамма химии. Фермеры, практикующие зеленое земледелие, вновь привезли в Минск то, что готовят по исконным белорусским рецептам из экологически чистого сырья: от хлеба из печи и овечьего сыра до кондитерских изысков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из мясных продуктов больше всего колбас, встречаются ветчина, сардельки и мясные чипсы. Несмотря на то, что цены на эксклюзивные продукты выше магазинных, спрос на них высок. Как и на любом рынке, все можно попробовать и определиться с выбором. Крафтовые кулинарные творения уже по определению отличаются гораздо более высоким качеством, насыщенным вкусом и натуральным составом, чем произведенные в промышленных масштабах.

Ульяна Кособуко, сыровар:

Мы являемся производителями крафтового сыра, производим сыры из коровьего и из козьего молока, больше 50 видов. Наша деятельность вот здесь представлена. Варим сыры уже около четырех лет. Мы начинали с самых обычных, например, адыгейского. И сейчас мы уже производим сыры с плесенью: голубой, белый и серый.

Ксения Вятская, организатор фермерского рынка:

Наше сообщество фермеров и гастроэнтузиастов Беларуси существует уже более пяти лет. На протяжении последних трех лет мы проводим ежесубботний рыночек. Мы не пропустили ни разу. Каждую субботу и в дождь, и в стужу, и в сильную жару мы ждем наших посетителей за вкусной едой.