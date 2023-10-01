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В День пожилых людей в Беларуси пенсионерам бесплатно провели экскурсию в Минском зоопарке

01 октября 2023 12:58
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Новости Беларуси. День пожилых людей отмечают в Беларуси. По всей стране проходят мероприятия, посвящённые празднику. Для граждан золотого возраста организованы спартакиады, балы, различные акции и активности. Свои двери для них распахнул и Минский зоопарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День пожилых людей в Беларуси пенсионерам бесплатно провели экскурсию в Минском зоопарке-1

Для всех желающих здесь организовали бесплатные экскурсии. Гостей знакомят с богатством фауны и рассказывают об обитателях зоопарка, а их более 2,5 тысячи. Уникальный музей живой природы насчитывает порядка 400 видов редких и экзотических животных. Посетить его можно будет до семи часов вечера.

В День пожилых людей в Беларуси пенсионерам бесплатно провели экскурсию в Минском зоопарке-4

Решил сегодня прийти, потому что сегодня день немножко пожилых людей. Мне этот Минский зоопарк очень нравится. Посмотреть всё интересно. Давно не был. Лет 10 здесь я в последнее время не был.

В День пожилых людей в Беларуси пенсионерам бесплатно провели экскурсию в Минском зоопарке-7

Я сама из деревни, и всегда мечтала попасть в этот Минский зоопарк. И сегодня моя мечта исполнилась.

В День пожилых людей в Беларуси пенсионерам бесплатно провели экскурсию в Минском зоопарке-10

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Пенсионеры очень благодарные зрители, так скажем. Если у нас экскурсия обычно длится час, то с нашими пенсионерами мы можем гулять и два часа, и чуть больше.

В День пожилых людей в Беларуси пенсионерам бесплатно провели экскурсию в Минском зоопарке-13

Сегодня граждане почтенного возраста могут бесплатно посетить многие музеи и замковые комплексы. Для них также пройдут консультации юристов, концерты, мастер-классы и другие активности. Серия мероприятий продлится до конца октября.

# Праздничные даты # общество # Оксана Буко # Фотофакт

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