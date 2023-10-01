В День пожилых людей в Беларуси пенсионерам бесплатно провели экскурсию в Минском зоопарке

Новости Беларуси. День пожилых людей отмечают в Беларуси. По всей стране проходят мероприятия, посвящённые празднику. Для граждан золотого возраста организованы спартакиады, балы, различные акции и активности. Свои двери для них распахнул и Минский зоопарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для всех желающих здесь организовали бесплатные экскурсии. Гостей знакомят с богатством фауны и рассказывают об обитателях зоопарка, а их более 2,5 тысячи. Уникальный музей живой природы насчитывает порядка 400 видов редких и экзотических животных. Посетить его можно будет до семи часов вечера.

Решил сегодня прийти, потому что сегодня день немножко пожилых людей. Мне этот Минский зоопарк очень нравится. Посмотреть всё интересно. Давно не был. Лет 10 здесь я в последнее время не был.

Я сама из деревни, и всегда мечтала попасть в этот Минский зоопарк. И сегодня моя мечта исполнилась.

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Пенсионеры очень благодарные зрители, так скажем. Если у нас экскурсия обычно длится час, то с нашими пенсионерами мы можем гулять и два часа, и чуть больше.