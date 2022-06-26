Татьяна Лугина про ВДНХ: «Завязано практически 35 предприятий лёгкой промышленности нашей страны»

Новости Беларуси. О том, что производят в нашей стране, москвичи, к примеру, узнают из ассортимента белорусского павильона на ВДНХ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Торг идет и неплохо, но выбор товаров весьма ограничен. А вот спрос есть. Мы в этом убедились сами. Президент недавно заявил, что наш павильон на ВДНХ нуждается в серьезном обновлении.

Внешний вид изменится и у белорусского павильона. Ему добавят лоск, осовременят, но косметическим ремонтом не ограничатся. Изменится и внутренний торговый мир.