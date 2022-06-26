Татьяна Лугина про ВДНХ: «Завязано практически 35 предприятий лёгкой промышленности нашей страны»

Новости Беларуси. О том, что производят в нашей стране, москвичи, к примеру, узнают из ассортимента белорусского павильона на ВДНХ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Торг идет и неплохо, но выбор товаров весьма ограничен. А вот спрос есть. Мы в этом убедились сами. Президент недавно заявил, что наш павильон на ВДНХ нуждается в серьезном обновлении.
Внешний вид изменится и у белорусского павильона. Ему добавят лоск, осовременят, но косметическим ремонтом не ограничатся. Изменится и внутренний торговый мир.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
ВДНХ – это один из основных ключевых наших проектов. Завязано практически 35 предприятий легкой промышленности нашей страны. Каждый там принимает в том или другом плане или мере свое участие. Идет подбор персонала. Это уже будет такой визитной карточкой, как шоурумы, как розничные такие павильончики для представления и, возможно, какого-то расширения сотрудничества с нашими российскими и покупателями единичными, и, может быть, какой-то мелкооптовой торговлей тоже.
Нам, конечно, приятно, что в белорусский павильон едут изо всех концов Москвы. Но для удобства покупателей планируют создать интернет-площадку, где ассортимент будет даже больше, чем в павильоне. Осталось только дождаться официального открытия.
Косметика, сыры, сало. За чем едут россияне на белорусский павильон ВДНХ? Читайте здесь.