Прямой эфир

«Мы просмотрели и учли свои ошибки». В Могилёвской области готовят технику к посевной

03 октября 2022 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Качество, сроки и скорость посева. В Могилевской области аграрии планируют увеличить продуктивность посевных работ в несколько раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы просмотрели и учли свои ошибки». В Могилёвской области готовят технику к посевной-1

Для этого специалисты аграрной сферы испытывают сельхозтехнику на полях. Эксперимент – возможность подготовиться к весенним полевым работам. От его результатов будет зависеть техническое перевооружение регионального автопарка сельхозмашин. Учитывая, что каждый район отличается особенностями климата и почвы, специалисты разных направлений (от конструкторов до агрономов) подскажут, какая конкретно техника даст максимальный эффект во время посевной кампании.

«Мы просмотрели и учли свои ошибки». В Могилёвской области готовят технику к посевной-4

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Мы просмотрели и учли свои ошибки: что у нас получалось, что не получалось, почему затягивали сроки в некоторых хозяйствах, почему иногда хромало качество сева. С учетом этого мы сегодня ведем  подбор техники уже на следующий год, у нас есть время, чтобы испытать и посмотреть ее.

«Мы просмотрели и учли свои ошибки». В Могилёвской области готовят технику к посевной-7

Мощность тракторов, которые сегодня работают на белорусских полях, достигает 350 лошадиных сил. Для продуктивной работы таких энергонасыщенных машин нужны соответствующие агрегаты.

«Мы просмотрели и учли свои ошибки». В Могилёвской области готовят технику к посевной-10

Яков Яроцкий, директор Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:
Настал момент в области, когда у нас достаточно парк насыщен такой техникой, а прицепного инвентаря, соответствующего таким машинам, нет. Сегодня мы собрались по инициативе губернатора, чтобы показать, что сегодня уже есть такие машины. Например, это культиваторы. И ширина их захвата уже не 4-6 метров, а 10-13 метров. И вместо, допустим, 40 гектаров за смену они могут выполнять 150.

«Мы просмотрели и учли свои ошибки». В Могилёвской области готовят технику к посевной-13

Загрузка энергонасыщенной техники на полную мощность позволит увеличить производительность в три раза. Эксперимент проходит в Чаусском районе, где современная техника выполняет посевные работы. По их итогам будет принято решение о приобретении инвентаря для сельхозорганизаций региона.

# Сельское хозяйство # общество # Анатолий Исаченко # Яков Яроцкий # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Такого вида продукции нигде нет». Как в Беларуси производят сахар и какое ноу-хау здесь разработали?
03 октября 2022 15:05

«Такого вида продукции нигде нет». Как в Беларуси производят сахар и какое ноу-хау здесь разработали?

Поисковые работы и исследования. Ученики питерской гимназии посетили Минск в рамках международного образовательного проекта
03 октября 2022 14:46

Поисковые работы и исследования. Ученики питерской гимназии посетили Минск в рамках международного образовательного проекта

Солигорск начал подготовку к празднику тружеников села «Дажынкi-2023»
03 октября 2022 14:32

Солигорск начал подготовку к празднику тружеников села «Дажынкi-2023»