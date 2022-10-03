«Мы просмотрели и учли свои ошибки». В Могилёвской области готовят технику к посевной

Новости Беларуси. Качество, сроки и скорость посева. В Могилевской области аграрии планируют увеличить продуктивность посевных работ в несколько раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого специалисты аграрной сферы испытывают сельхозтехнику на полях. Эксперимент – возможность подготовиться к весенним полевым работам. От его результатов будет зависеть техническое перевооружение регионального автопарка сельхозмашин. Учитывая, что каждый район отличается особенностями климата и почвы, специалисты разных направлений (от конструкторов до агрономов) подскажут, какая конкретно техника даст максимальный эффект во время посевной кампании.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Мы просмотрели и учли свои ошибки: что у нас получалось, что не получалось, почему затягивали сроки в некоторых хозяйствах, почему иногда хромало качество сева. С учетом этого мы сегодня ведем подбор техники уже на следующий год, у нас есть время, чтобы испытать и посмотреть ее.

Мощность тракторов, которые сегодня работают на белорусских полях, достигает 350 лошадиных сил. Для продуктивной работы таких энергонасыщенных машин нужны соответствующие агрегаты.

Яков Яроцкий, директор Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

Настал момент в области, когда у нас достаточно парк насыщен такой техникой, а прицепного инвентаря, соответствующего таким машинам, нет. Сегодня мы собрались по инициативе губернатора, чтобы показать, что сегодня уже есть такие машины. Например, это культиваторы. И ширина их захвата уже не 4-6 метров, а 10-13 метров. И вместо, допустим, 40 гектаров за смену они могут выполнять 150.