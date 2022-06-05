«Это акт цифрового терроризма». Алексей Авдонин об ограничении доступа к Telegram-каналу «Жёлтые сливы»

Парадоксально, но те платформы, которые публикуют персональные данные людей, призывают к погромам, убийствам, террору и мятежу, руководителей площадок устраивают. На данный момент на канал невозможно зайти с мобильных приложений. «Желтые сливы» – легендарный ресурс, созданный группой энтузиастов перед выборами Президента. Он стал главным по разоблачению деструктивных сил и оппозиции, внес огромный вклад в информационные сражения Беларуси. Изнанка цветной революции, истинные заказчики, цели и моральный облик мятежников – все это рассказывали гражданам «Желтые сливы». Канал пользовался огромной популярностью и за рубежом.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Это акт цифрового терроризма. Мы видим, что те компании, которые контролируют по указанию коллективного Запада цифровое, информационное поле стран, таких как Беларусь, Россия, могут в любой момент выключить информационные каналы, которые являются важными для белорусского сообщества, иных сообществ, и которые, самое главное, освещают альтернативные точки зрения. «Желтые сливы» заняли лидирующие позиции на нашем информационном поле, они формировали объективную оценку, давали критику на всех наших оппонентом, освещали эти события и, конечно же, набирали огромные популярность и количество подписчиков этого канала. В этой связи их просто выключили, но это не значит, что мы, белорусы, не будем использовать другие альтернативные каналы, которые будут фактически заменителями «Желтых слив». Поэтому в цифровом пространстве можно убить один канал, но нельзя убить желание народа иметь, чувствовать, понимать правду и не находиться в этом цифровом обмане, который нам через различные деструктивные каналы пытались навязать и направить весь наш народ фактически на саморазрушение.