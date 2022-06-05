В Гродно завершается фестиваль национальных культур. Что сказал о празднике Владимир Перцов?

Новости Беларуси. Трогательное прощание и надежды встретиться в следующем, 2023 году. В Гродно состоялась церемония закрытия фестиваля национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный праздник дружбы народов из-за пандемии не проводился 4 года. В том числе поэтому собрал гостей не только со всей Беларуси, но и соседних стран. Так, из Башкортостана прибыла официальная делегация, чтобы вручить диаспоре национальную юрту и костюмы. Ну а для тех, кто не смог лично приехать в Гродно, красоту и масштаб фестиваля попытались передать журналисты в своих материалах. Работу СМИ высоко оценили министры информации и культуры Беларуси.