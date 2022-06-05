В Гродно завершается фестиваль национальных культур. Что сказал о празднике Владимир Перцов?

Новости Беларуси. Трогательное прощание и надежды встретиться в следующем, 2023 году. В Гродно состоялась церемония закрытия фестиваля национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трогательное прощание и надежды встретиться в следующем, 2023 году. В Гродно состоялась церемония закрытия фестиваля национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный праздник дружбы народов из-за пандемии не проводился 4 года. В том числе поэтому собрал гостей не только со всей Беларуси, но и соседних стран. Так, из Башкортостана прибыла официальная делегация, чтобы вручить диаспоре национальную юрту и костюмы. Ну а для тех, кто не смог лично приехать в Гродно, красоту и масштаб фестиваля попытались передать журналисты в своих материалах. Работу СМИ высоко оценили министры информации и культуры Беларуси.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Журналисты едут в первую очередь, чтобы своими глазами посмотреть и рассказать своим читателям, зрителям, слушателям и подписчикам, как на гродненской земле и в Беларуси могут жить люди разных национальностей, вероисповеданий, потому что нашими оппонентами эта тема много раз поднималась, поднималась спекулятивно, ведь они на западе заявляют, что у них мультикультурализм, полиэтнос. Но на самом деле мы видим дискриминацию по национальному, религиозному, расовому признакам и во что это выливается.
Напомним, наш телеканал является информационным партнером фестиваля. Телеверсию гала-концерта можно увидеть уже сегодня, 5 июня, в 21:00 на «РТР-Беларусь».
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