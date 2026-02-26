Целовальница и Объедуха – побывали в музее народной архитектуры и быта и узнали, как наши предки встречали Масленицу

Целовальница и Объедуха, Сырная седмица и Мясопуст – именно так величают веселую и очень вкусную Масленицу. Испокон веков наши предки провожали вместе с ней зимушку и встречали весну-красну. Делали все, чтобы умаслить природу, призвать тепло и обеспечить хороший урожай, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

По традиции народный праздник начинается за восемь недель до Пасхи, а после гуляний грядет Великий пост. Поэтому до Масленки вдоволь наедались мясом, а во время грели душу исключительно молочкой и золотистыми блинами. Круглые и горячие – они символизировали солнце, но у белорусов были свои особенности.

Сергей Ермолович, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

У нас спраўлялі звычайна Дзяды. Іх было некалькі на год. Бацькоўскую суботу якраз ладзілі перад пачаткам Масленіцы. На Дзяды асноўная страва якраз у нас што? Гэта блін. Хтосьці гаворыць, што гэта як круг сонейка. Магчыма. Але я б сказаў, дзве традыцыі разам злучыліся. Масленічная і такая традыцыя памінаць продкаў у адну. Бліны перакінуліся на Масленіцу. Нашы продкі загадзя рыхтаваліся. У кожнай хаце была маслабойка. Беларуская нацыянальная страва якая? Гэта клiнковы сыр.