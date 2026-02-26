Гончарное дело, резьба по дереву и ткачество – рассказываем, чему можно научиться в МГДДМ

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Здесь уважают традиции и сохраняют культуру. В этих мастерских создают одежду и предметы декора с белорусским колоритом. Каждое изделие – ручная работа. Белорусское народное ткачество – древнейшее ремесло. Оно было широко распространено вплоть до начала XX века. Рушники, скатерти и салфетки ткали на станках – кроснах. Старинные экземпляры сохранились в наши дни. В Минском государственном дворце детей и молодежи на них создают настоящие шедевры.

Лилия Горбачева, заведующая кабинетом народного творчества Минского государственного дворца детей и молодежи: Конкретно этот и этот станок мы привезли из экспедиции. Они именно стояли в хате. Традиционно, где женщины ткали, оттуда мы их забрали. Разобрали, собрали и привезли как экспонаты и рабочие станки.

Лилия Горбачева:

По-разному, зависит от техники ткачества. То есть самый сложный процесс – это заправить станки. Здесь очень длинные нитки отмеряются, потом сюда заправляются. Заправляются тоже не просто так. Там они проходят через эти ниточки. Не просто так проходят, а в конкретной системе.

После производство тканей, вышивка. Мастерицы украшают полотна белорусским орнаментом в современной интерпретации. Национальные узоры отличаются символизмом. Изучить тонкости помогает дополнительная литература, музейные экспонаты и фотографии.