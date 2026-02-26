Что такое цифровой этикет и какие правила общения в Сети существуют?

Знакома ситуация? Приходит сообщение без единого намека на эмоцию. Например, «ты где?» и все. И вы уже лихорадочно прокручиваете в голове: «Я опоздал? Я что-то забыл?» А через пять минут выясняется, человек просто стоял в очереди в магазине, быстро ткнул пальцем в экран и отправил первое, что пришло в голову, без подтекста. Вот она – главная ловушка цифрового века. Мы не слышим голоса, не видим улыбки, и мозг начинает додумывать и чаще всего не самый приятный вариант.

Анна Биюмена, профессор кафедры речеведения и теории коммуникации БГУИЯ, доктор филологических наук:

Цифровой этикет, как набор правил поведения и общения в сети, которые направлены на вежливость, эффективность коммуникации. Мне очень нравится, как сказал о речевом этикете профессор Максим Анисимович Кронгауз, он говорит, что важнейшие функции речевого этикета – это, во-первых, конструктор социальных отношений, во-вторых, это платформа сотрудничества, еще это маркер группы своих. Мы всегда делим мир на свое и чужое.

Казалось бы, ну что такого, написал пару строк. Но именно из-за этих пары строк и разгораются главные битвы. Почему так происходит?