Министр ЖКХ: резких скачков тарифов на отопление не будет

Новости Беларуси. Резких скачков тарифов на отопление не будет. Их повышение происходит в плановом режиме. Об этом рассказал министр ЖКХ Андрей Хмель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он напомнил, что правительство Беларуси летом приняло решение не поднимать цены на тепловую энергию в 2022 году и отметил, что в следующем тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышаться согласно плану. Это с 1 января и с 1 июня. Вместе с тем по сложившейся практике рост цен зависит только от доходов населения и не превышает 5 долларов в год.