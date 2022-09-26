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Министр ЖКХ: резких скачков тарифов на отопление не будет

26 сентября 2022 07:37
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Новости Беларуси. Резких скачков тарифов на отопление не будет. Их повышение происходит в плановом режиме. Об этом рассказал министр ЖКХ Андрей Хмель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр ЖКХ: резких скачков тарифов на отопление не будет-1

Он напомнил, что правительство Беларуси летом приняло решение не поднимать цены на тепловую энергию в 2022 году и отметил, что в следующем тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышаться согласно плану. Это с 1 января и с 1 июня. Вместе с тем по сложившейся практике рост цен зависит только от доходов населения и не превышает 5 долларов в год.

# ЖКХ # общество # Андрей Хмель # Фотофакт

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