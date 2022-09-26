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26 сентября – День встречи со старыми друзьями. Вот чем ещё известна эта дата в истории

26 сентября 2022 06:38
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Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

26 сентября – День встречи со старыми друзьями. Вот чем ещё известна эта дата в истории-1

26 сентября под эгидой ООН отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Ведь одна из основных задач человечества – достижение мира и безопасности на планете. В разные годы было подписано несколько договоров о нераспространении ядерного оружия. Однако, несмотря на это, в мире не была физически уничтожена ни одна его единица. Сегодня более половины населения планеты живет в странах, имеющих ядерное оружие либо входящих в состав ядерных альянсов. Единственной абсолютной гарантией того, что ядерное оружие никогда не будет применено, является его полная ликвидация.

День рождения граммофона

26 сентября – День встречи со старыми друзьями. Вот чем ещё известна эта дата в истории-4

Аппарат для воспроизведения музыки, прототипом которого стал фонограф Томаса Эдисона, был запатентован 26 сентября 1887 года американским изобретателем Эмилем Берлинером. На протяжении 100 с лишним лет граммофон служил для прослушивания мелодий, как и патефон – переносная версия устройства без трубы. Первые пластинки с маршами и оперными ариями были односторонними и проигрывали двухминутную запись. С изменением диаметра увеличилась и длительность звучащих мелодий, список которых пополнился романсами, народными песнями и танцевальной музыкой. 26 сентября в честь изобретения устройства празднуется День рождения граммофона.

День встречи со старыми друзьями

26 сентября – День встречи со старыми друзьями. Вот чем ещё известна эта дата в истории-7

Дружба и общение – важные составляющие жизни каждого человека. Каждый год 26 сентября отмечается День встречи со старыми друзьями. Ученые проводили различные исследования и выяснили много интересных фактов о дружбе. Человек начинает осознавать такое понятие, как дружба, в возрасте девяти месяцев. Общение с друзьями полезно для здоровья, помогает получить психологическую разрядку, а также избавиться от ощущения тревоги и стресса. Люди, у которых нет друзей, чаще страдают от депрессии и хронической усталости. Так что сегодня есть повод созвониться и даже встретиться со своими лучшими друзьями.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!

# История # общество # Томас Эдисон # Эмиль Берлинер # Лена Мельницкая # Фотофакт

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