26 сентября – День встречи со старыми друзьями. Вот чем ещё известна эта дата в истории

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

26 сентября под эгидой ООН отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Ведь одна из основных задач человечества – достижение мира и безопасности на планете. В разные годы было подписано несколько договоров о нераспространении ядерного оружия. Однако, несмотря на это, в мире не была физически уничтожена ни одна его единица. Сегодня более половины населения планеты живет в странах, имеющих ядерное оружие либо входящих в состав ядерных альянсов. Единственной абсолютной гарантией того, что ядерное оружие никогда не будет применено, является его полная ликвидация. День рождения граммофона

Аппарат для воспроизведения музыки, прототипом которого стал фонограф Томаса Эдисона, был запатентован 26 сентября 1887 года американским изобретателем Эмилем Берлинером. На протяжении 100 с лишним лет граммофон служил для прослушивания мелодий, как и патефон – переносная версия устройства без трубы. Первые пластинки с маршами и оперными ариями были односторонними и проигрывали двухминутную запись. С изменением диаметра увеличилась и длительность звучащих мелодий, список которых пополнился романсами, народными песнями и танцевальной музыкой. 26 сентября в честь изобретения устройства празднуется День рождения граммофона. День встречи со старыми друзьями