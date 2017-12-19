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«Мы пришли в костел, чтобы зажечь огонь и занести домой»: в Фарный костел Гродно прибыл Вифлеемский огонь

19 декабря 2017 18:03
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Новости Беларуси. Пламя добра и мира в каждый дом. В главный католический храм Гродно – Фарный костел – прибыл Вифлеемский огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святыня зажжена от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме.

«Мы пришли в костел, чтобы зажечь огонь и занести домой»: в Фарный костел Гродно прибыл Вифлеемский огонь-1

Каждый год в канун Рождества огонь начинает путешествие по странам. Отправная точка – Вена, потом Чехия, Польша, откуда католические скауты доставляют огонь на белорусскую границу. В Фарном костеле лампаду установили возле главного алтаря. Поклонится благодатному огню пришли сотни людей. И до начала января каждый, не зависимо от вероисповедания, может зажечь от него свою свечу добра и отнести домой.

«Мы пришли в костел, чтобы зажечь огонь и занести домой»: в Фарный костел Гродно прибыл Вифлеемский огонь-4

Мария Булай, жительница Гродно:
Домой привозим, молимся всей семьей. Родственникам дальше передадим, кто не может приехать. Поддерживаем этот огонь до самого Рождества.

«Мы пришли в костел, чтобы зажечь огонь и занести домой»: в Фарный костел Гродно прибыл Вифлеемский огонь-7

Ирина Барковская, жительница Гродно:
Мы пришли в костел, чтобы зажечь огонь и занести домой. Это как бы символ жизни всей нашей семьи, продолжения рода. И мы хотим своим детям тоже это оставить.

«Мы пришли в костел, чтобы зажечь огонь и занести домой»: в Фарный костел Гродно прибыл Вифлеемский огонь-10

С этого момента во всех костелах Беларуси зажгутся лампады с Вифлеемским огнем. Уже 20 декабря святыню торжественно доставят в Минск в архикафедральный собор имени Пресвятой Девы Марии.

# общество # Церковь # Фотофакт # Церковные праздники # Мария Булай # Ирина Барковская

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