«Мы пришли в костел, чтобы зажечь огонь и занести домой»: в Фарный костел Гродно прибыл Вифлеемский огонь

Новости Беларуси. Пламя добра и мира в каждый дом. В главный католический храм Гродно – Фарный костел – прибыл Вифлеемский огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Святыня зажжена от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме.

Каждый год в канун Рождества огонь начинает путешествие по странам. Отправная точка – Вена, потом Чехия, Польша, откуда католические скауты доставляют огонь на белорусскую границу. В Фарном костеле лампаду установили возле главного алтаря. Поклонится благодатному огню пришли сотни людей. И до начала января каждый, не зависимо от вероисповедания, может зажечь от него свою свечу добра и отнести домой.

Мария Булай, жительница Гродно:

Домой привозим, молимся всей семьей. Родственникам дальше передадим, кто не может приехать. Поддерживаем этот огонь до самого Рождества.

Ирина Барковская, жительница Гродно:

Мы пришли в костел, чтобы зажечь огонь и занести домой. Это как бы символ жизни всей нашей семьи, продолжения рода. И мы хотим своим детям тоже это оставить.