Реставрация костела Божьего тела в Несвиже затягивается из-за статуса культового объекта

Новости Беларуси. Реставрация костела Божьего тела в Несвиже затягивается. По мнению священника храма, авторы проекта не учли одну важную деталь: это не просто здание, а культовый объект, и некоторые вещи в нем недопустимы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нестыковки тормозят реставрацию, поэтому и восстановление затянулось. Согласно плану, костел должны были привести в порядок за пять лет, ведь в 2018 году ему 425. И к юбилею, к сожалению, он будет не в лучшем виде.