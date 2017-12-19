Реставрация костела Божьего тела в Несвиже затягивается из-за статуса культового объекта
Новости Беларуси. Реставрация костела Божьего тела в Несвиже затягивается. По мнению священника храма, авторы проекта не учли одну важную деталь: это не просто здание, а культовый объект, и некоторые вещи в нем недопустимы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Нестыковки тормозят реставрацию, поэтому и восстановление затянулось. Согласно плану, костел должны были привести в порядок за пять лет, ведь в 2018 году ему 425. И к юбилею, к сожалению, он будет не в лучшем виде.
Петр Шарко, настоятель римско-католической прихода Божьего тела в Несвиже, декан Несвижского деканата, ксендз-каноник:
Купал рабілі. Трэба зрабіць, каб была адушына там, бо пад купалам будзе гарачае паветра збірацца. Наконт вакон былі дыскусіі, з якога боку іх устаўляць. Ну і па добраўпарадкаванню там былі папраўкі.
Трэба ўлічыць, што гэта культавы будынак, гэта не проста будынак нейкі там.
Несвижский Фарный костел – в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он никогда не закрывал свои двери для верующих: ни во время войн, ни во время реставрации. Остается надеяться, что все спорные моменты быстро решать, и храм начнет новую страницу в истории.