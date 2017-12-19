Валентин Сукало: «За последние 5 лет не было ни одного случая необоснованного осуждения граждан»

Новости Беларуси. 36 оправдательных приговоров в судах Беларуси было вынесено за первое полугодие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многом это связано с применением института апелляции в Уголовном кодексе. Вопросы о совершенствовании и развитии этого судебного инструмента обсуждали 19 декабря на встрече в Минске. По мнению экспертов, апелляция – значительный шаг в плане защиты прав человека.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь:

Совет Европы предлагает какие-то универсальные подходы. Мы не всегда с этим соглашаемся и считаем, что нам нужен свой национальный путь, белорусский путь. Это абсолютно не ухудшает качество правосудия. У нас за последние 5 лет не было ни одного случая необоснованного осуждения граждан.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Апелляция, будем так говорить для судей, я в прошлом судья, для меня это революционное событие, но здесь есть проблемы правоприменения новых апелляционных норм уголовного процесса, поэтому мы для этого и собрались.