Готов ли Новицкий в очередной раз покорить космос?

Новости Беларуси. Космонавт Олег Новицкий готовится к своей третьей экспедиции на МКС. Своими планами со слушателями Академии управления при Президенте поделился наш славный земляк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в январе 2018 его ждут медицинское обследование, собеседование с психологом и тесты по физической подготовке. По их результатам комиссия определит: готов ли Олег Новицкий в очередной раз покорить космос. О космическом, земном и личном: интервью с космонавтом Олегом Новицким

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

После физкультуры, после отдыха в санатории, после реабилитационных мероприятий я считаю, что дошел до такого же уровня, который был перед полетом. Моя физическая форма уже довольно хорошая и считаю, что мой организм полностью восстановился. Но для этого нужно просто документальное официальное подтверждение.