Капитальный ремонт в Минске коснётся почти 170 домов в 2023 году

Новости Беларуси. В 2023 году в Минске капитально отремонтируют более миллиона квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы затронут почти 170 многоквартирных домов. Проектная документация разработана, администрации районов определили исполнителей. По некоторым объектам уже дан старт. Предусмотрен ремонт фундамента, стен, перегородок и кровли. Также коммунальщики заменят и отремонтируют все внутридомовые инженерные системы: газ, тепло- и водоснабжение, канализацию.

Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

Ремонтируются многоквартирные жилые дома 1970-1980-х годов постройки. Средний срок проведения капитального ремонта – от четырех до шести месяцев.