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Капитальный ремонт в Минске коснётся почти 170 домов в 2023 году

30 января 2023 13:42
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Новости Беларуси. В 2023 году в Минске капитально отремонтируют более миллиона квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Капитальный ремонт в Минске коснётся почти 170 домов в 2023 году-1

Работы затронут почти 170 многоквартирных домов. Проектная документация разработана, администрации районов определили исполнителей. По некоторым объектам уже дан старт. Предусмотрен ремонт фундамента, стен, перегородок и кровли. Также коммунальщики заменят и отремонтируют все внутридомовые инженерные системы: газ, тепло- и водоснабжение, канализацию.

Капитальный ремонт в Минске коснётся почти 170 домов в 2023 году-4

Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
Ремонтируются многоквартирные жилые дома 1970-1980-х годов постройки. Средний срок проведения капитального ремонта – от четырех до шести месяцев.

Капитальный ремонт в Минске коснётся почти 170 домов в 2023 году-7

В Минске на обслуживании ЖКХ числится более 6 000 домов. За прошлый год капитальный ремонт выполнили на 230 жилых объектах.

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# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Андрей Новик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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