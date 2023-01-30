Капитальный ремонт в Минске коснётся почти 170 домов в 2023 году

Новости Беларуси. В 2023 году в Минске капитально отремонтируют более миллиона квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В 2023 году в Минске капитально отремонтируют более миллиона квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Работы затронут почти 170 многоквартирных домов. Проектная документация разработана, администрации районов определили исполнителей. По некоторым объектам уже дан старт. Предусмотрен ремонт фундамента, стен, перегородок и кровли. Также коммунальщики заменят и отремонтируют все внутридомовые инженерные системы: газ, тепло- и водоснабжение, канализацию.
Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
Ремонтируются многоквартирные жилые дома 1970-1980-х годов постройки. Средний срок проведения капитального ремонта – от четырех до шести месяцев.
В Минске на обслуживании ЖКХ числится более 6 000 домов. За прошлый год капитальный ремонт выполнили на 230 жилых объектах.
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