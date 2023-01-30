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В Советском районе обустроили лыжную трассу

30 января 2023 13:50
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Новости Беларуси. В Советском районе обустроили лыжную трассу. Это километровый закольцованный маршрут. Он проходит вдоль канала Слепянской водной системы от Цнянского водохранилища до улицы Мирошниченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Советском районе обустроили лыжную трассу-1

Ширина трассы – 5 метров. Есть полоса для классического бега на лыжах. И еще две для передвижения коньковым ходом. Установлены таблички с отметками старта, финиша, есть схемы движения. Покрытие изготовлено из искусственного снега. Это поможет продлить лыжный сезон до ранней весны.

В Советском районе обустроили лыжную трассу-4

Игорь Норко, заместитель директора Зеленстроя Советского района:
Постоянно проводят соревнования «Снежный снайпер», школьники, студенты, ну и жители окрестных микрорайонов. Обычно в выходные дни и вечером здесь очень оживленно.

В Советском районе обустроили лыжную трассу-7

Помимо лыжной трассы, в районе открыли шесть ледовых площадок. Сейчас идет обустройство искусственного склона в северной части парка Дружбы народов.

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# Социальная инфраструктура # общество # Игорь Норко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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