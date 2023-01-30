Новости Беларуси. В Советском районе обустроили лыжную трассу. Это километровый закольцованный маршрут. Он проходит вдоль канала Слепянской водной системы от Цнянского водохранилища до улицы Мирошниченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ширина трассы – 5 метров. Есть полоса для классического бега на лыжах. И еще две для передвижения коньковым ходом. Установлены таблички с отметками старта, финиша, есть схемы движения. Покрытие изготовлено из искусственного снега. Это поможет продлить лыжный сезон до ранней весны.

Игорь Норко, заместитель директора Зеленстроя Советского района:

Постоянно проводят соревнования «Снежный снайпер», школьники, студенты, ну и жители окрестных микрорайонов. Обычно в выходные дни и вечером здесь очень оживленно.