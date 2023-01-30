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11-классница из Солигорска стала учеником года Минской области. Какими достижениями девушка покорила судей?

30 января 2023 13:52
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Новости Беларуси. 11-классница из Солигорска Яна Жигар стала победителем конкурса «Ученик года Минской области – 2022», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Высокое признание в номинации «Общественная деятельность».

О подготовке к конкурсу, проектах и своих достижениях – в материале Дарьи Седун.

11-классница из Солигорска стала учеником года Минской области. Какими достижениями девушка покорила судей?-1

Ученик года – один из самых масштабных конкурсов Минской области. В 2023 году на пьедестале и солигорчанка Яна Жигар. Активная, талантливая и креативная. Уже два года старшеклассница возглавляет парламент детей и учащейся молодежи района, участвует в районных, областных и республиканских проектах для молодежи.

11-классница из Солигорска стала учеником года Минской области. Какими достижениями девушка покорила судей?-4

Яна Жигар, победитель конкурса «Ученик года Минской области – 2022»:
Попав в парламент, я реализовала большое количество проектов. Наверное, самые такие масштабные проекты это «Время действовать», потом проект «Перезагрузка». Самая активная наша деятельность – волонтерская. Думаю, главная цель парламента – в первую очередь найти ребят, которые заинтересованы в том, чтобы стать двигателем подросткового прогресса. Чтобы мы могли сами придумывать то, что будет интересно нам, полезно обществу.

Подробности в видео.

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# Конкурс # общество # Дарья Седун # Яна Жигар # Виталина Ковальченко # Евгений Реут # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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