11-классница из Солигорска стала учеником года Минской области. Какими достижениями девушка покорила судей?

О подготовке к конкурсу, проектах и своих достижениях – в материале Дарьи Седун.

Новости Беларуси. 11-классница из Солигорска Яна Жигар стала победителем конкурса «Ученик года Минской области – 2022», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Высокое признание в номинации «Общественная деятельность».

Ученик года – один из самых масштабных конкурсов Минской области. В 2023 году на пьедестале и солигорчанка Яна Жигар. Активная, талантливая и креативная. Уже два года старшеклассница возглавляет парламент детей и учащейся молодежи района, участвует в районных, областных и республиканских проектах для молодежи.

Яна Жигар, победитель конкурса «Ученик года Минской области – 2022»:

Попав в парламент, я реализовала большое количество проектов. Наверное, самые такие масштабные проекты это «Время действовать», потом проект «Перезагрузка». Самая активная наша деятельность – волонтерская. Думаю, главная цель парламента – в первую очередь найти ребят, которые заинтересованы в том, чтобы стать двигателем подросткового прогресса. Чтобы мы могли сами придумывать то, что будет интересно нам, полезно обществу.

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