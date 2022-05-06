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«Можно посидеть, отдохнуть семьёй». Лазаревич рассказала о развлекательной программе в Минске 7 мая

06 мая 2022 19:44
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Новости Беларуси. Сотни неравнодушных минчан 6 мая почтили память тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Участники масштабного столичного автопробега под нашим национальным флагом посетили значимые памятные места в каждом районе Минска. Отрадно, что в 2022 году почтить павших героев приехало больше молодежи и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В преддверии Дня Великой Победы в столице подготовили такую праздничную программу, где будет место не только развлечениям, но и возможности вспомнить героическую историю своей страны всей семьей.  

«Можно посидеть, отдохнуть семьёй». Лазаревич рассказала о развлекательной программе в Минске 7 мая-1

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Мы всех жителей Минска приглашаем 7 мая с 14:00 приходить на площадку около Дворца спорта. Будет организовано замечательное мероприятие совместно с МАЗом – «Дакар». Будет хороший концерт, много хороших сюрпризов, а также будет организована на площади реализация и продуктов питания. Можно посидеть, отдохнуть семьей и послушать песни, приуроченные к Великой Отечественной войне и не только.

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошел патриотический автопробег (здесь подробнее).  

# День Победы # общество # Надежда Лазаревич # Оксана Семашко # Фотофакт

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