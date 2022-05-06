«Можно посидеть, отдохнуть семьёй». Лазаревич рассказала о развлекательной программе в Минске 7 мая

Новости Беларуси. Сотни неравнодушных минчан 6 мая почтили память тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Участники масштабного столичного автопробега под нашим национальным флагом посетили значимые памятные места в каждом районе Минска. Отрадно, что в 2022 году почтить павших героев приехало больше молодежи и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии Дня Великой Победы в столице подготовили такую праздничную программу, где будет место не только развлечениям, но и возможности вспомнить героическую историю своей страны всей семьей.