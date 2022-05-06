Любецкая: есть вечные ценности – уважение к своему прошлому, к тем, кто внёс вклад в развитие страны

Новости Беларуси. Сотни неравнодушных минчан 6 мая почтили память тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Участники масштабного столичного автопробега под нашим национальным флагом посетили значимые памятные места в каждом районе Минска. Отрадно, что в 2022 году почтить павших героев приехало больше молодежи и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть вечные ценности, которые непреходящие. Это уважение к своему прошлому, это дань памяти тем, кто внес свой вклад в развитие страны, в ее становление, в безопасность и суверенитет любой страны. Люди, которые посвятили свою жизнь лучшим идеям защиты человечности, мира, свободы и безопасности, сегодня много говорят о патриотизме.