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Любецкая: есть вечные ценности – уважение к своему прошлому, к тем, кто внёс вклад в развитие страны

06 мая 2022 19:38
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Новости Беларуси. Сотни неравнодушных минчан 6 мая почтили память тех, чьи жизни забрала Великая Отечественная война. Участники масштабного столичного автопробега под нашим национальным флагом посетили значимые памятные места в каждом районе Минска. Отрадно, что в 2022 году почтить павших героев приехало больше молодежи и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Любецкая: есть вечные ценности – уважение к своему прошлому, к тем, кто внёс вклад в развитие страны-1

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Есть вечные ценности, которые непреходящие. Это уважение к своему прошлому, это дань памяти тем, кто внес свой вклад в развитие страны, в ее становление, в безопасность и суверенитет любой страны. Люди, которые посвятили свою жизнь лучшим идеям защиты человечности, мира, свободы и безопасности, сегодня много говорят о патриотизме.

«Мы поздравляем тех, кто отстаивал свободу». В Минске 6 мая прошел патриотический автопробег (здесь подробнее).  

# Великая Отечественная война # общество # Светлана Любецкая # Оксана Семашко # Фотофакт

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