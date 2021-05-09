Психолог: удивительно, что с наступлением мирного времени люди начинают жить так, словно и не было потрясений

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Как бы драматично порой не складывалась история целого народа, удивительно то, что с наступлением мирного времени люди рано или поздно начинают жить так, словно бы и не было никогда никаких потрясений. И чем дальше эти трагические события уходят в прошлое, тем больше людей как будто бы обволакивает обманчивое забвение, словно мир вокруг них был всегда таким же, каким они его знают теперь. И от этого они перестают ценить то хорошее, что есть в нашей жизни сейчас. Но так уж человек устроен, что даже оказавшись в райском саду, имея доступ ко всем возможным благам, ему все равно не хватает хотя бы вот тех плодов с древа познания добра и зла.

Алена Дзиодзина:

Многие люди 1950-х годов и позднее, размышляя о счастье, отталкивались от мысли «как бы не было войны». И этого уже было достаточно. Люди были способны ценить то мирное время, и никому даже в голову не приходило дергать за бороду всадника войны или каким-то образом спекулировать на теме Дня Победы в политических целях, как это происходит теперь. Это говоря о современных предателях родины и нашей исторической памяти.

Алена Дзиодзина:

Почему так происходит? Идеология – это мотивация. Это то объяснение, ради чего мы живем и боремся. Патриотизм – это мотивация в более узком смысле. И если это понятие размывается, а человек оказывается на государственной или воинской службе, то это становится внутренней трагедией. Потому что именно в таких случаях чаще всего начинают вилять хвостом, играя то за одних, то за других.

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