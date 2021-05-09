Психолог: удивительно, что с наступлением мирного времени люди начинают жить так, словно и не было потрясений
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Григорий Азаренок, корреспондент:
Алена, ведь предательство в 2020 году берет итоги в те страшные 1940-е годы.
Алена Дзиодзина, психолог-консультант:
Как бы драматично порой не складывалась история целого народа, удивительно то, что с наступлением мирного времени люди рано или поздно начинают жить так, словно бы и не было никогда никаких потрясений. И чем дальше эти трагические события уходят в прошлое, тем больше людей как будто бы обволакивает обманчивое забвение, словно мир вокруг них был всегда таким же, каким они его знают теперь. И от этого они перестают ценить то хорошее, что есть в нашей жизни сейчас. Но так уж человек устроен, что даже оказавшись в райском саду, имея доступ ко всем возможным благам, ему все равно не хватает хотя бы вот тех плодов с древа познания добра и зла.
Алена Дзиодзина:
Многие люди 1950-х годов и позднее, размышляя о счастье, отталкивались от мысли «как бы не было войны». И этого уже было достаточно. Люди были способны ценить то мирное время, и никому даже в голову не приходило дергать за бороду всадника войны или каким-то образом спекулировать на теме Дня Победы в политических целях, как это происходит теперь. Это говоря о современных предателях родины и нашей исторической памяти.
Алена Дзиодзина:
Почему так происходит? Идеология – это мотивация. Это то объяснение, ради чего мы живем и боремся. Патриотизм – это мотивация в более узком смысле. И если это понятие размывается, а человек оказывается на государственной или воинской службе, то это становится внутренней трагедией. Потому что именно в таких случаях чаще всего начинают вилять хвостом, играя то за одних, то за других.
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Алена Дзиодзина:
Когда человек переходит с одной стороны на другую, связано ли это каким-то образом с идеологией патриотизма? На самом деле нет, хоть об этом и говорится часто, потому что надо как-то оправдать себя. Единственная идеология службы – это действовать в интересах страны и людей, как это было в годы Великой Отечественной войны, когда люди рвались на фронт, чтобы отстаивать свою родину. Потому что они видели мир вокруг себя таким же, каким его представлял Советский Союз. Но этот путь – это всегда служение. Люди рисковали своей жизнью, поставив на карту то, что не купишь за деньги. Они шли за идею, по велению сердца.
Алена Дзиодзина:
Если у человека такой патриотической мотивации нет или он толком не знает, на какую повестку работает, оказываясь на службе, если в нем не живет вот этих трепетных чувств к родной земле, идеологического понимания, что он идет за правду, то, конечно, в таком случае он будет способен на предательство.