«Мы побыли почти во всём теле». Как VR-очки превращают уроки биологии в захватывающую экспедицию

Анастасия Макеева, корреспондент:

Достаточно вооружиться вот такими VR-очками, и привычные зоология, анатомия и ботаника превратятся в настоящий космос. На уроки биологии ученики 7-й гимназии летят, как на праздник. Благодаря новым технологиям каждый параграф превращается в захватывающую экспедицию. Юлия Анатольевна, учитель с 17-летнем стажем, поможет найти верный курс в виртуальной реальности.

Сегодня мы поговорим с вами об одних из самых удивительных организмов. Представители царства грибы. Большие возможности! Не выходя из-за парты, можно оказаться в лесу и открыть микологию с другого ракурса. VR-очки – отличная мотивация познавать мир. Тематические ролики берут на просторах интернета, а также разрабатывают свой контент с белорусскими программистами. С таким подходом учеба приносит плоды и помогает во взрослой жизни.

Юлия Трубач, учитель биологии гимназии №7 г. Минска:

Это увлекательно, познавательно. К тому же, ребята оказываются в привычной им обстановке, потому что для них использование гаджетов – это естественно. Возможности VR-очков сейчас очень многогранны. С помощью таких очков студенты-медики могут учиться проводить такие операции. С помощью данной технологии можно даже поднять и посадить самолет. Также в нашей гимназии с VR-очками работают учителя английского языка.

Брейн-ринг. Настало время интеллектуальной разминки. Какие признаки растений и животных встречаются у грибов? Интерактив в студию. Куда этот признак? Рост в течение жизни. К растениям. Творческий подход – ключ к успеху. После тихой охоты отправляемся в живую лабораторию. Дело в шляпке.

– Что мы у гриба можем рассмотреть? Гифы. И как называем такие грибы?

– Пластинчатые. Чтобы быть с поколением «альфа» на одной волне, учителям нужно быть на шаг впереди. Юлии Анатольевне удается улавливать тенденции в образовании. Старается организовать экскурсии в Ботанический сад, Лошицкий парк, Березинский заповедник, чтобы школьники стали ближе к природе. Благодарные ученики – лучшая награда. Среди выпускников немало врачей, ветеринаров, психологов. Юлия Трубач:

У меня был пример – это моя тетя. Она, правда, учитель английского языка, поэтому мне всегда была интересна школа. Зафиналиваем урок тестами. Никаких тетрадей! Семиклассники подключаются к приложению на телефоне и отвечают на вопросы.

Что является главной частью гриба? Мицелий, плодовое тело, микориза, мукор. В яркой форме запоминать материал легко и просто. Ученики оценили занятие на десяточку и оставили на доске самые ценные грибы – боровички.

Лев Дубков, ученик 7-го класса гимназии №7 г. Минска:

По-моему, биология – это очень интересно. Весь этот микроскопический мир. Мне очень запомнилось, что есть разные грибы – трубчатые, пластинчатые. Раньше я особо об этом не задумывался.

Вероника Дука, ученица 7-го класса гимназии №7 г. Минска:

При помощи этих VR-очков мы побыли почти во всем теле.