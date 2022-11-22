«Мы побыли почти во всём теле». Как VR-очки превращают уроки биологии в захватывающую экспедицию
Анастасия Макеева, корреспондент:
Достаточно вооружиться вот такими VR-очками, и привычные зоология, анатомия и ботаника превратятся в настоящий космос.
На уроки биологии ученики 7-й гимназии летят, как на праздник. Благодаря новым технологиям каждый параграф превращается в захватывающую экспедицию. Юлия Анатольевна, учитель с 17-летнем стажем, поможет найти верный курс в виртуальной реальности.
Сегодня мы поговорим с вами об одних из самых удивительных организмов. Представители царства грибы.
Большие возможности! Не выходя из-за парты, можно оказаться в лесу и открыть микологию с другого ракурса. VR-очки – отличная мотивация познавать мир. Тематические ролики берут на просторах интернета, а также разрабатывают свой контент с белорусскими программистами. С таким подходом учеба приносит плоды и помогает во взрослой жизни.
Юлия Трубач, учитель биологии гимназии №7 г. Минска:
Это увлекательно, познавательно. К тому же, ребята оказываются в привычной им обстановке, потому что для них использование гаджетов – это естественно. Возможности VR-очков сейчас очень многогранны. С помощью таких очков студенты-медики могут учиться проводить такие операции. С помощью данной технологии можно даже поднять и посадить самолет. Также в нашей гимназии с VR-очками работают учителя английского языка.
Брейн-ринг. Настало время интеллектуальной разминки. Какие признаки растений и животных встречаются у грибов? Интерактив в студию.
Куда этот признак? Рост в течение жизни. К растениям.
Творческий подход – ключ к успеху. После тихой охоты отправляемся в живую лабораторию. Дело в шляпке.
– Что мы у гриба можем рассмотреть? Гифы. И как называем такие грибы?
– Пластинчатые.
Чтобы быть с поколением «альфа» на одной волне, учителям нужно быть на шаг впереди. Юлии Анатольевне удается улавливать тенденции в образовании. Старается организовать экскурсии в Ботанический сад, Лошицкий парк, Березинский заповедник, чтобы школьники стали ближе к природе. Благодарные ученики – лучшая награда. Среди выпускников немало врачей, ветеринаров, психологов.
Юлия Трубач:
У меня был пример – это моя тетя. Она, правда, учитель английского языка, поэтому мне всегда была интересна школа.
Зафиналиваем урок тестами. Никаких тетрадей! Семиклассники подключаются к приложению на телефоне и отвечают на вопросы.
Что является главной частью гриба? Мицелий, плодовое тело, микориза, мукор.
В яркой форме запоминать материал легко и просто. Ученики оценили занятие на десяточку и оставили на доске самые ценные грибы – боровички.
Лев Дубков, ученик 7-го класса гимназии №7 г. Минска:
По-моему, биология – это очень интересно. Весь этот микроскопический мир. Мне очень запомнилось, что есть разные грибы – трубчатые, пластинчатые. Раньше я особо об этом не задумывался.
Вероника Дука, ученица 7-го класса гимназии №7 г. Минска:
При помощи этих VR-очков мы побыли почти во всем теле.
Мария Новоселецкая, ученица 7-го класса гимназии №7 г. Минска:
Пупок – это как невероятно красивый лес, там куча всяких бактерий живет, он почти как город бактерий.
Во-первых, человек развивается при помощи этого, во-вторых, это просто интересно.
С такими новациями прогресс налицо.