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«Мы побыли почти во всём теле». Как VR-очки превращают уроки биологии в захватывающую экспедицию

22 ноября 2022 15:07
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Достаточно вооружиться вот такими VR-очками, и привычные зоология, анатомия и ботаника превратятся в настоящий космос.

На уроки биологии ученики 7-й гимназии летят, как на праздник. Благодаря новым технологиям каждый параграф превращается в захватывающую экспедицию. Юлия Анатольевна, учитель с 17-летнем стажем, поможет найти верный курс в виртуальной реальности.

«Мы побыли почти во всём теле». Как VR-очки превращают уроки биологии в захватывающую экспедицию-1

Сегодня мы поговорим с вами об одних из самых удивительных организмов. Представители царства грибы.

Большие возможности! Не выходя из-за парты, можно оказаться в лесу и открыть микологию с другого ракурса. VR-очки – отличная мотивация познавать мир. Тематические ролики берут на просторах интернета, а также разрабатывают свой контент с белорусскими программистами. С таким подходом учеба приносит плоды и помогает во взрослой жизни.

«Мы побыли почти во всём теле». Как VR-очки превращают уроки биологии в захватывающую экспедицию-3

Юлия Трубач, учитель биологии гимназии №7 г. Минска:
Это увлекательно, познавательно. К тому же, ребята оказываются в привычной им обстановке, потому что для них использование гаджетов – это естественно. Возможности VR-очков сейчас очень многогранны. С помощью таких очков студенты-медики могут учиться проводить такие операции. С помощью данной технологии можно даже поднять и посадить самолет. Также в нашей гимназии с VR-очками работают учителя английского языка.

«Мы побыли почти во всём теле». Как VR-очки превращают уроки биологии в захватывающую экспедицию-5

Брейн-ринг. Настало время интеллектуальной разминки. Какие признаки растений и животных встречаются у грибов? Интерактив в студию.

Куда этот признак? Рост в течение жизни. К растениям.

Творческий подход – ключ к успеху. После тихой охоты отправляемся в живую лабораторию. Дело в шляпке.

«Мы побыли почти во всём теле». Как VR-очки превращают уроки биологии в захватывающую экспедицию-7

Что мы у гриба можем рассмотреть? Гифы. И как называем такие грибы? 
– Пластинчатые.

Чтобы быть с поколением «альфа» на одной волне, учителям нужно быть на шаг впереди. Юлии Анатольевне удается улавливать тенденции в образовании. Старается организовать экскурсии в Ботанический сад, Лошицкий парк, Березинский заповедник, чтобы школьники стали ближе к природе. Благодарные ученики – лучшая награда. Среди выпускников немало врачей, ветеринаров, психологов.

Юлия Трубач:
У меня был пример – это моя тетя. Она, правда, учитель английского языка, поэтому мне всегда была интересна школа.

Зафиналиваем урок тестами. Никаких тетрадей! Семиклассники подключаются к приложению на телефоне и отвечают на вопросы.

«Мы побыли почти во всём теле». Как VR-очки превращают уроки биологии в захватывающую экспедицию-9

Что является главной частью гриба? Мицелий, плодовое тело, микориза, мукор.

В яркой форме запоминать материал легко и просто. Ученики оценили занятие на десяточку и оставили на доске самые ценные грибы – боровички.

«Мы побыли почти во всём теле». Как VR-очки превращают уроки биологии в захватывающую экспедицию-11

Лев Дубков, ученик 7-го класса гимназии №7 г. Минска:
По-моему, биология – это очень интересно. Весь этот микроскопический мир. Мне очень запомнилось, что есть разные грибы – трубчатые, пластинчатые. Раньше я особо об этом не задумывался.

«Мы побыли почти во всём теле». Как VR-очки превращают уроки биологии в захватывающую экспедицию-13

Вероника Дука, ученица 7-го класса гимназии №7 г. Минска:
При помощи этих VR-очков мы побыли почти во всем теле.

«Мы побыли почти во всём теле». Как VR-очки превращают уроки биологии в захватывающую экспедицию-15

Мария Новоселецкая, ученица 7-го класса гимназии №7 г. Минска:
Пупок – это как невероятно красивый лес, там куча всяких бактерий живет, он почти как город бактерий.

Во-первых, человек развивается при помощи этого, во-вторых, это просто интересно.

С такими новациями прогресс налицо.

# Технологии # Анастасия Макеева # Новости Минска и Минской области

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