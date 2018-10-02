«Мы планируем делать образовательный туризм»: рассказываем, чем заняться в возрасте 60+

Некоторые горожане старшего поколения предпочитают начинать новую жизнь в Университете третьего возраста. Здесь в эти дни у будущих студентов как раз принимали документы. Их возраст от 60+. Первые пары – уже с понедельника.

Минские пенсионеры осваивают компьютеры и занимаются хореографией: в столице работает университет третьего возраста

В целом, здесь можно получить знания на четырёх факультетах: информационно-коммуникационных технологий, иностранных языков, журналистики и дополнительного образования. Среди направлений также фотодело, ландшафтный дизайн, театральное и хореографическое искусство.

Ольга Шишло, куратор учебных групп Минского университета третьего возраста:

В этом году мы планируем делать образовательный туризм. Мы будем выезжать по Беларуси с какой-либо экскурсией, и одновременно специалист будет читать лекцию. И на месте, куда они уже прибыли, тоже будет какая-то полезная информация.

Университет третьего возраста: кого примут и чему научат?

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