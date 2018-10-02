Семья из Марьиной Горки выходила выпавшего из гнезда птенца. Спустя время аист узнал своих спасителей

Серый комочек, барахтавшийся в траве вблизи подворья, заметил пес Жулик. Собака позвала хозяйку – так на одного домочадца в семье Кондраль стало больше. Птенца назвали Кузя и начали выхаживать. В садовой тачке для крохи соорудили гнездо и начали кормить. Кстати, шефство над аистенком взял Жулик – тот самый, который спас птенца. Пес каждый день проведывал малыша и даже носил ему угощения.

За лето серый комочек превратился в красивую птицу. Летать его научили «приемные родители». Аист освоил не только технику полета, но научился обнимать крыльями своего «инструктора». Сегодня Кузя свободно парит по округе, но каждый раз возвращается в родное подворье. К слову, совсем недавно там же приземлился еще один ослабевший аист. Как чувствовал, что в семье Кондраль помогут. И не ошибся.