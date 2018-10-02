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Семья из Марьиной Горки выходила выпавшего из гнезда птенца. Спустя время аист узнал своих спасителей

02 октября 2018 10:59
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Новости Беларуси. И напоследок удивительная история дружбы человека и птицы. Семья из Марьиной Горки приютила выпавшего из гнезда птенца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья из Марьиной Горки выходила выпавшего из гнезда птенца. Спустя время аист узнал своих спасителей-1

Серый комочек, барахтавшийся в траве вблизи подворья, заметил пес Жулик. Собака позвала хозяйку – так на одного домочадца в семье Кондраль стало больше. Птенца назвали Кузя и начали выхаживать. В садовой тачке для крохи соорудили гнездо и начали кормить. Кстати, шефство над аистенком взял Жулик – тот самый, который спас птенца. Пес каждый день проведывал малыша и даже носил ему угощения.

Семья из Марьиной Горки выходила выпавшего из гнезда птенца. Спустя время аист узнал своих спасителей-4

За лето серый комочек превратился в красивую птицу. Летать его научили «приемные родители». Аист освоил не только технику полета, но научился обнимать крыльями своего «инструктора». Сегодня Кузя свободно парит по округе, но каждый раз возвращается в родное подворье. К слову, совсем недавно там же приземлился еще один ослабевший аист. Как чувствовал, что в семье Кондраль помогут. И не ошибся.

Семья из Марьиной Горки выходила выпавшего из гнезда птенца. Спустя время аист узнал своих спасителей-7

# Спасение # общество # Фотофакт

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