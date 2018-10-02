Обсуждаем проблемы пожилых людей: «Большой город»

Накануне международного дня пожилых людей мы задумались: Когда же начинается тот самый элегантный возраст? И какие проблемы волнуют столичных пенсионеров? Об этом и не только поговорим в программе «Большой город» с председателем комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанной Романович.

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