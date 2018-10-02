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«Представляем все новинки, которые будем производить в следующем полугодии»: выставка-ярмарка «BelTexIndustry-2018» открылась в Минске

02 октября 2018 09:33
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Лёгкая промышленность в глобальном масштабе. 2 октября в Минске открывается 43-я Международная выставка-ярмарка «BelTexIndustry-2018» – крупнейшая отраслевая выставка страны.

«Представляем все новинки, которые будем производить в следующем полугодии»: выставка-ярмарка «BelTexIndustry-2018» открылась в Минске-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления торговли и выставочной деятельности – Светлана Кахро.

Что будет на 43-ей Международной выставке-ярмарке «BelTexIndustry-2018»? Насколько быстро модные тенденции воплощаются в товары, которые выпускаются нашей белорусской промышленностью? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Выставки в Минске # общество # Светлана Кахро # Фотофакт

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