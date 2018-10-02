«Представляем все новинки, которые будем производить в следующем полугодии»: выставка-ярмарка «BelTexIndustry-2018» открылась в Минске

Лёгкая промышленность в глобальном масштабе. 2 октября в Минске открывается 43-я Международная выставка-ярмарка «BelTexIndustry-2018» – крупнейшая отраслевая выставка страны.
Лёгкая промышленность в глобальном масштабе. 2 октября в Минске открывается 43-я Международная выставка-ярмарка «BelTexIndustry-2018» – крупнейшая отраслевая выставка страны.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления торговли и выставочной деятельности – Светлана Кахро.
Что будет на 43-ей Международной выставке-ярмарке «BelTexIndustry-2018»? Насколько быстро модные тенденции воплощаются в товары, которые выпускаются нашей белорусской промышленностью? Узнаете, посмотрев видеоматериал.