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Минские пенсионеры осваивают компьютеры и занимаются хореографией: в столице работает университет третьего возраста

27 октября 2016 18:08
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Новости Беларуси. Учиться никогда не поздно! Столичные пенсионеры стали реже ходить по поликлиникам. Им некогда. Сегодня минчане категории 60+ смело осваивают компьютерные технологии, активно занимаются хореографией и вокалом, изучают восемь иностранных языков. В Беларуси даже планируют организовать форум для возрастных студентов со всех уголков мира. Шагать в ногу со временем горожанам с элегантными цифрами в паспорте помогает Минский университет третьего возраста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Пенсионеры

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