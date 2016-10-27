Минские пенсионеры осваивают компьютеры и занимаются хореографией: в столице работает университет третьего возраста

Новости Беларуси. Учиться никогда не поздно! Столичные пенсионеры стали реже ходить по поликлиникам. Им некогда. Сегодня минчане категории 60+ смело осваивают компьютерные технологии, активно занимаются хореографией и вокалом, изучают восемь иностранных языков. В Беларуси даже планируют организовать форум для возрастных студентов со всех уголков мира. Шагать в ногу со временем горожанам с элегантными цифрами в паспорте помогает Минский университет третьего возраста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.