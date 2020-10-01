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В Беларуси начали тестировать российскую вакцину «Спутник V». Комментарий Дмитрия Пиневича

01 октября 2020 11:31
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Новости Беларуси. В Беларуси начали тестировать российскую вакцину от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стать добровольцами вызвались более 4 000 белорусов.  

В Беларуси начали тестировать российскую вакцину «Спутник V». Комментарий Дмитрия Пиневича-1

Для участия в исследовании отобрали 100 человек. Участники эксперимента пройдут скрининг, после чего им сделают прививку. 1 октября в 28-й поликлинике Минска вакцинировали первых двух пациентов. Всего в тестировании задействовано 8 медучреждений.  

Напомним, Беларусь – первая из зарубежных стран, где тестируют вакцину, разработанную российскими учеными.  

В Беларуси начали тестировать российскую вакцину «Спутник V». Комментарий Дмитрия Пиневича-4

Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси:  
Это проходит в рамках мультицентровых клинических испытаний вакцины, которыми охватывается безусловно основная масса на территории Российской Федерации. У нас происходит набор ста человек в аккредитованных учреждениях здравоохранения, подтвержденный в программе, которая соответствует национальным стандартам регистрации. Это крайне важно для нас, потому что вакцинация является одним их самых действенных способов ликвидации почти любого эпидемического процесса, коронавирусной инфекции тем более, этого пандемичного штамма.  

В Беларуси начали тестировать российскую вакцину «Спутник V». Комментарий Дмитрия Пиневича-7

Андрей Метлицкий, участник исследования:  
Хотелось бы себя обезопасить, своих близких и друзей и здравоохранению помочь, чтобы они видели, вакцина работает, не работает.  

В Беларуси начали тестировать российскую вакцину «Спутник V». Комментарий Дмитрия Пиневича-10

Как при обычной прививке от гриппа, у пациентов может наблюдаться незначительное повышение температуры. Добровольцы будут находиться под пристальным наблюдением медиков. 25 % участников получат плацебо, остальные – настоящую вакцину. Ее безопасность и эффективность эксперты оценят через 180 дней.  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Андрей Метлицкий # Фотофакт

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