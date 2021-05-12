За годы войны сбил 19 немецких самолётов. Эти герои ВОВ боролись за Победу

Они штурмовали землю, небеса и моря. Все, чтобы от ног гестаповцев не осталось и следа. В нашем объективе минчане, которые подарили нам Победу. После снятия оков с Советского Союза боевые действия перенеслись в Европу. Среди героев там был наш уроженец – летчик-штурмовик Лев Липницкий, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

На своих крыльях он освобождал Венгрию, Австрию, Болгарию. О храбром сердце сегодня напоминают награды в музее истории ВОВ. Венгерский орден, Красная Звезда.

Светлана Прибыш, заведующий отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Второй из них – это летчик-истребитель Иван Семенюк, который отличился в боях под Курском, ему было присвоено звание Героя Советского Союза в 1944-м. Он вступил в бой против 18 немецких бомбардировщиков и восьми истребителей. Ему удалось сбить в этом бою три самолета противника, а всего за годы войны Иван Семенюк сбил 19 немецких самолетов. Среди его наград есть и советские награды, и также Чехословацкий крест, которым он был награжден за участие в освобождении Чехословакии.

В ряды красногвардейцев слесарь Григорий Пласков вступил еще в 1917-м в Минске. Прошел путь от простого солдата до генерала, командующего артиллерией армии. Участвовал в гражданской войне, советско-финляндской, Великой Отечественной. 17 раз за его дальновидность и подвиги ему объявляли благодарность верховного главнокомандования. У него были два ордена Ленина. А маршал Жуков сказал: «Храбрее солдата, чем генерал Пласков, я не знаю». По воспоминаниям, генерал мог наравне с солдатами в любой момент пойти в бой.

Светлана Прибыш:

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция, а 20 апреля первой открыла огонь по Берлину 30-я гвардейская артиллерийская бригада. Командовал этой бригадой полковник Жигарев. Иосиф Семенович Жигарев родился в Смоленской области, но после войны он жил в Минске, возглавлял Республиканский совет ветеранов. Тогда в 1945 году благодаря действиям бригады под его командованием советские воины с успехом штурмом взяли Бранденбург. Сам Жигарев лично участвовал в отражении 12 контратак противника. В 1945 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

О бравом полковнике сегодня хранят память планшет, бинокль и фонарик. Последнее – это его трофей, добытый в декабре 1941 года под Москвой.

Среди воинов, которые штурмовали Рейхстаг, был еще один минчанин: капитан Николай Слуцкий. До войны он окончил Политехнический институт и работал инженером. Война застала под Минском в районе поселка Радошковичи. В дальнейшем была Московская битва, освобождение Беларуси, Польши. Так под свинцовым дождем он дошел до Берлина.