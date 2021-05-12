Прямой эфир

За годы войны сбил 19 немецких самолётов. Эти герои ВОВ боролись за Победу

12 мая 2021 09:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Они штурмовали землю, небеса и моря. Все, чтобы от ног гестаповцев не осталось и следа. В нашем объективе минчане, которые подарили нам Победу. После снятия оков с Советского Союза боевые действия перенеслись в Европу. Среди героев там был наш уроженец  летчик-штурмовик Лев Липницкий, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

За годы войны сбил 19 немецких самолётов. Эти герои ВОВ боролись за Победу-1

На своих крыльях он освобождал Венгрию, Австрию, Болгарию. О храбром сердце сегодня напоминают награды в музее истории ВОВ. Венгерский орден, Красная Звезда.

За годы войны сбил 19 немецких самолётов. Эти герои ВОВ боролись за Победу-4

Светлана Прибыш, заведующий отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Второй из них это летчик-истребитель Иван Семенюк, который отличился в боях под Курском, ему было присвоено звание Героя Советского Союза в 1944-м. Он вступил в бой против 18 немецких бомбардировщиков и восьми истребителей. Ему удалось сбить в этом бою три самолета противника, а всего за годы войны Иван Семенюк сбил 19 немецких самолетов. Среди его наград есть и советские награды, и также Чехословацкий крест, которым он был награжден за участие в освобождении Чехословакии.

За годы войны сбил 19 немецких самолётов. Эти герои ВОВ боролись за Победу-7

В ряды красногвардейцев слесарь Григорий Пласков вступил еще в 1917-м в Минске. Прошел путь от простого солдата до генерала, командующего артиллерией армии. Участвовал в гражданской войне, советско-финляндской, Великой Отечественной. 17 раз за его дальновидность и подвиги ему объявляли благодарность верховного главнокомандования. У него были два ордена Ленина. А маршал Жуков сказал: «Храбрее солдата, чем генерал Пласков, я не знаю». По воспоминаниям, генерал мог наравне с солдатами в любой момент пойти в бой.

За годы войны сбил 19 немецких самолётов. Эти герои ВОВ боролись за Победу-10

Светлана Прибыш:
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция, а 20 апреля первой открыла огонь по Берлину 30-я гвардейская артиллерийская бригада. Командовал этой бригадой полковник Жигарев. Иосиф Семенович Жигарев родился в Смоленской области, но после войны он жил в Минске, возглавлял Республиканский совет ветеранов. Тогда в 1945 году благодаря действиям бригады под его командованием советские воины с успехом штурмом взяли Бранденбург. Сам Жигарев лично участвовал в отражении 12 контратак противника. В 1945 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

За годы войны сбил 19 немецких самолётов. Эти герои ВОВ боролись за Победу-13

О бравом полковнике сегодня хранят память планшет, бинокль и фонарик. Последнее – это его трофей, добытый в декабре 1941 года под Москвой.

За годы войны сбил 19 немецких самолётов. Эти герои ВОВ боролись за Победу-16

Среди воинов, которые штурмовали Рейхстаг, был еще один минчанин: капитан Николай Слуцкий. До войны он окончил Политехнический институт и работал инженером. Война застала под Минском в районе поселка Радошковичи. В дальнейшем была Московская битва, освобождение Беларуси, Польши. Так под свинцовым дождем он дошел до Берлина.

За годы войны сбил 19 немецких самолётов. Эти герои ВОВ боролись за Победу-19

Светлана Прибыш:
В Берлинской операции он командовал гаубичной батареей. Накануне штурма Рейхстага всем отличившимся воинам раздали часы швейцарской фирмы «Селза». Это были часы с черным циферблатом. Надо сказать, что в те годы таких часов было не так много, поэтому они как-то особенно ценились. Швейцарская фирма специально выпускала по заказу вермахта, притом часы с черным циферблатом были для летчиков, а с белым для подводников. И так вот наш минчанин Николай Слуцкий со своими часами штурмовал Рейхстаг. Ему повезло остаться в живых, сохранить часы, вернуться в свой родной Минск.

За годы войны сбил 19 немецких самолётов. Эти герои ВОВ боролись за Победу-22

# Великая Отечественная война # общество # Светлана Прибыш # Лев Липницкий # Николай Слуцкий # Григорий Пласков # Иосиф Жигарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чувствовали внимание, желание услышать и понять». Как белорусская молодёжь относится к ветеранам и памяти о войне?
12 мая 2021 09:41

«Чувствовали внимание, желание услышать и понять». Как белорусская молодёжь относится к ветеранам и памяти о войне?

Что значат маркировки «био», «эко», «органика» и стоит ли переплачивать за такие продукты?
12 мая 2021 09:32

Что значат маркировки «био», «эко», «органика» и стоит ли переплачивать за такие продукты?

«Сможем выполнять исследования абсолютно всем нуждающимся пациентам». В Пинской больнице запустили новый аппарат КТ
12 мая 2021 08:25

«Сможем выполнять исследования абсолютно всем нуждающимся пациентам». В Пинской больнице запустили новый аппарат КТ