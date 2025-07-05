В Александрии стартует республиканский праздник «Купалье»

Все дороги сегодня, 5 июля, ведут в Александрию – центр единства, памяти и праздничного лета. Здесь, на малой родине Президента Беларуси Александра Лукашенко, пройдет республиканский праздник «Купалье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершится праздник красочным фейерверком и зажжением купальского костра. С 11 утра и до поздней ночи гостей ждет насыщенная программа. Ключевые темы этого года – 80-летие Великой Победы, единство народов Беларуси и России и традиционные семейные ценности. На территории праздника откроются более десятка тематических площадок. Посетители смогут познакомиться с культурным наследием регионов Беларуси и России, посетить выставки отечественных производителей, окунуться в атмосферу военных лет, а также побывать в классе, где учился глава государства.

Кульминацией дня станет большая концертная программа. Главное событие – мюзикл «Кинотеатр «Александрия» с участием звезд белорусской и российской эстрады. Зрителей ждут хиты из советского кино в современном звучании.