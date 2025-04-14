Приверженец нацизма задержан в Минске – ГУБОПиК

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси ведут поиск в России и Казахстане соучастников задержанного в Минске приверженца нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 35-летний мужчина через соцсети распространял информацию, прославляющую коллаборационистов времен войны, зарабатывая на этом. Интернет-ресурсы с общей аудиторией порядка 20 тысяч подписчиков были монетизированы.

Анатолий Лопатин, начальник отдела 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Беларуси: Мужчина создал и администрировал праворадикальные националистические каналы в Telegram, на YouTube, аккаунты в различных социальных сетях, целью которых являлась популяризация, оправдание и героизация нацистского режима, отрицание его преступлений, пропаганда ультраправых идей, прославление коллаборационистов времен Второй мировой войны. Основываясь на непроверенных, псевдонаучных и заведомо сомнительных источниках, он транслировал собственную картину мира, навязывая аудитории субъективную и радикальную интерпретацию событий XX века.

С самого начала тематика канала носила общий характер конспирологический, постепенно пришел симпатиями к идеологии Третьего рейха. Помимо того, что были ролики на тематику Третьего рейха, еще был ролик на тему отрицания Холокоста. Источники брал очень сомнительные. Так зачитывался всем этим, что берегов не увидел и попутал. Теперь и здесь.

Подозреваемый выступал в роли стримера и получал донаты от жителей стран СНГ. В продвижении контента ему помогали четыре администратора. Это граждане России и Казахстана. Теперь они в розыске.