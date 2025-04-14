Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома

Фундамент развития города – экономика. Столица удерживает высокие темпы, несмотря на базу прошлого года. Напомним, в 2024 году валовой региональный продукт Минска сложился на уровне 105,5 %, что более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП. Инвестиции столицы составляют около 22 % от показателей всей страны. Растет промышленное производство и зарплаты минчан. Однако Президент обратил внимание на ряд проблемных вопросов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все вроде бы неплохо. Ну, квартал прожили. Перспективы, что мы увидим в этом году. То есть мы уже можем о чем-то говорить. И если Минск выдержит темпы, треть от уровня республики, значит, и в стране будет неплохо. Далее я получил ваше письмо, где вы некоторые проблемы поднимаете, в том числе нехватка парковочных мест и вообще функционирование парковок, особенно в Минске. Тоже давайте обсудим жилищное строительство. Мы договаривались, что будем преимущественно строить за пределами Минска, чтобы не собирать людей сюда, не создавать проблему для минчан. Поэтому как здесь вы видите перспективы?

Задача стоит сохранить шарм белорусской столица как города для комфортной и уютной жизни. Среди ближайших экономических решений – создание еще трех технопарков. Президент потребовал решить проблемы с долгостроями, особенно связанные с нерасторопностью иностранных застройщиков и провести ревизию систем водоотведения. Что касается благоустройства, то каждый метр столицы должен быть закреплен за предприятиями.