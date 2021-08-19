«Так хочется попасть в школу». 24 тысячи маленьких минчан впервые готовятся сесть за парты
Новости Беларуси. В новом учебном году минские школы распахнут свои двери для более чем 220 тысяч школьников. Среди них и 24 тысячи первоклассников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего в новом учебном сезоне будет работать 245 школ и гимназий, в том числе откроется два новых учреждения.
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Глеб Ткачев с нетерпением ждет начало учебного года. Ведь в этом году он идет в первый класс. Канцтовары уже куплены. Осталось подготовить деловой гардероб. 19 августа вместе с мамой и маленькой сестренкой будущий школьник подберет стильный наряд.
Алена Ткачева:
В ГУМ мы решили приехать, чтобы полностью все приобрести. На сегодня мы купили все канцелярские принадлежности. Также планируем приобрести школьную форму, одежду для младшего ребенка, так как мы идем в этом году в садик, в начальную группу, и для нашего первоклассника соответственно.
Глеб Ткачев:
Я собираюсь в школу, в первый класс. Для школы мы купили пенал, ручку, карандаш, ластик. Мне так хочется попасть в школу, в первый класс.
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