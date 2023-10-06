«Мы один народ». В Минске встретили миссионерский крестный ход

В дни пребывания копии креста в столице проходят духовно-просветительские беседы, кинопоказы, встречи участников крестного хода со студентами духовных и светских вузов. Одним из центральных мероприятий стал круглый стол, который прошел в Храме‐памятнике Всех Святых. Участники обсудили духовно-нравственные ценности в культуре Беларуси и России как основу формирования национальной идентичности.

Николай Бурляев, народный артист Российской Федерации:

Сегодняшняя наша встреча – это лишь часть огромного действа, огромной миссии крестного хода, который сейчас проходит через всю Россию, по Новороссии, по Беларуси – по Святой Руси. Потому что Святая Русь это и есть Россия, Украина, Беларусь. И не будем лукавить, мы один народ с оттенками разными, речевыми. Один народ, у нас одна мать.