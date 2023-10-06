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«Мы один народ». В Минске встретили миссионерский крестный ход

06 октября 2023 06:41
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Новости Беларуси. Через Беларусь проходит миссионерский крестный ход с копией Годеновского креста. Он посвящен 600-летию явления уникальной православной святыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы один народ». В Минске встретили миссионерский крестный ход-1

В дни пребывания копии креста в столице проходят духовно-просветительские беседы, кинопоказы, встречи участников крестного хода со студентами духовных и светских вузов. Одним из центральных мероприятий стал круглый стол, который прошел в Храме‐памятнике Всех Святых. Участники обсудили духовно-нравственные ценности в культуре Беларуси и России как основу формирования национальной идентичности.

«Мы один народ». В Минске встретили миссионерский крестный ход-4

Николай Бурляев, народный артист Российской Федерации:
Сегодняшняя наша встреча – это лишь часть огромного действа, огромной миссии крестного хода, который сейчас проходит через всю Россию, по Новороссии, по Беларуси – по Святой Руси. Потому что Святая Русь это и есть Россия, Украина, Беларусь. И не будем лукавить, мы один народ с оттенками разными, речевыми. Один народ, у нас одна мать.

«Мы один народ». В Минске встретили миссионерский крестный ход-7

В завершение круглого стола прошла премьера документального фильма о духовной жизни и творчестве кинорежиссера Андрея Тарковского.

# Православные в Беларуси # общество # Николай Бурляев # Фотофакт

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