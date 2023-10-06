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Белорусская делегация прилетела в Бишкек для участия в молодёжных Дельфийских играх

06 октября 2023 06:15
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Столица Кыргызстана принимает молодежные Дельфийские игры стран СНГ. В Бишкек этой ночью прилетела и делегация Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация прилетела в Бишкек для участия в молодёжных Дельфийских играх-1

В нее вошли лучшие из лучших представителей разных регионов страны. Так, в номинации эстрадного вокала Беларусь представит Могилев, художественных ремесел – Гомель, хореографии – учащиеся Минского государственного колледжа искусств, а в остальных номинациях за призы поборются участники из столицы.

Белорусская делегация прилетела в Бишкек для участия в молодёжных Дельфийских играх-4

Каждый год молодежные Дельфийские игры стран СНГ проходят в разных странах. В Кыргызстане они продолжатся по 10 октября. Каждый день наполнят соревнования, выставки и презентации в разных областях искусства.

# Конкурс # общество # Фотофакт

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