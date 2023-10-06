Белорусская делегация прилетела в Бишкек для участия в молодёжных Дельфийских играх

Столица Кыргызстана принимает молодежные Дельфийские игры стран СНГ. В Бишкек этой ночью прилетела и делегация Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нее вошли лучшие из лучших представителей разных регионов страны. Так, в номинации эстрадного вокала Беларусь представит Могилев, художественных ремесел – Гомель, хореографии – учащиеся Минского государственного колледжа искусств, а в остальных номинациях за призы поборются участники из столицы.