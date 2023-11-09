«Мы очень активно работаем с Академией управления» – глава ЦИК о подготовке к выборам

В ЦИК презентовали логотип предстоящей избирательной компании. Такое изображение будет сопровождать информационные материалы к единому дню голосования 25 февраля 2024 года. О подготовке к нему сегодня, 9 ноября, говорили в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошло выездное заседание ЦИК. Обсуждался ряд важных тем, связанных с трансформацией избирательной системы. В диалоге приняли участие как представители власти, так и общественных объединений. Среди основных вопросов – электоральная культура белорусов, которая станет индикатором степени доверия к государству. Особая роль отводится молодежи. При ЦИК создается Молодежный совет, объединяющий всех, кто активно включится в процесс организации единого дня голосования.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Отличные ребята, патриоты, которые уже знают основы избирательного права, ориентируются в обновленном Избирательном кодексе. И, конечно, смогут доносить до участников эту информацию в доступном, удобном виде.

Диана Козловская, студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Среди моих знакомых очень много ребят хотели бы попасть в Молодежный совет, потому что все мы сейчас крутимся вокруг данной темы. У нас даже в Академии управления при Президенте Республики Беларусь есть молодежный избирательный клуб, посредством которого мы также занимаемся продвижением правовой культуры. Студенткой Академии была разработана игра на повышение политической грамотности – «Выбор.BY».

Напомним, в единый день голосования изберут больше 12,5 тысячи депутатов всех уровней: от сельских Советов до Палаты представителей. Многое делается и для электоральной безопасности. Среди новых полномочий ЦИК – обучение граждан, которые задействованы в избирательной кампании.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

Мы сегодня очень активно работаем с Академией управления, мы не стали создавать какую-то специальную структуру, а именно на базе Академии управления отработали планы, программы. Такая подготовка будет вестись системно, не зависимо от того, есть избирательная кампания или нет. Это раз. Второе – мы включились в серьезную просветительскую деятельность и вопросы правового просвещения граждан, молодежи в частности.