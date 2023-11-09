Муковозчик: «Даже еврократия задумалась, что же делать-то с белорусскими беглыми? Нести тяжко, бросить жалко»

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик рассуждает о том, почему уехавшим из Беларуси не дают покоя события, которые проходят на покинутой ими Родине. Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здраствуйте! Читал на днях, как два брата-итальянца, одному 45, другому 42 годика, все не хотели съезжать от мамы. В Италии таким не удивишь, но даже для той судьи это показалось слишком. Да‑да, дело дошло до суда, хотя оба сынульки имели работу. Но помогать матери по дому отказывались. Как и уходить на собственные хлеба. А ведь ситуация с белорусскими беглыми очень напоминает великовозрастных балбесов и шалав, которые занимаются абы чем, при этом никак не желая слезать с родительской шеи.

Казалось бы – ну, уехали вы. Ну, так ассимилируйтесь там. В плохого поляка или в так себе литовку. Или идите бродить по Европе с требованиями выделить вам ненужной земли, чтобы там построить государство своих мечт, новае ды прыўкраснае. Или просто начните, наконец, жить самостоятельно, не оглядываясь на бывшую наскучившую родину. Что же вы у нас‑то каждое событие замечаете, каждую газету – от корки до корки, каждую телепрограмму – не отрываясь?

Как же мы им спать‑то спокойно в клопиных кавалерках и хостелах не даем! Все не отпускают и замочная скважина, и поза при ней… Что же вы висите, как на заборе, не находя в себе сил слезть и перестать подглядывать за бывшим… За бывшей… За бывшей жизнью?