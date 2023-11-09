Минская городская инфекционная больница отмечает 110 лет

Новости Беларуси. Больше века здесь спасают жизни. Уникальные лечебные отделения, структура, оказывающая экстренную стационарную и консультативную помощь, и сотни тысяч благодарных пациентов. Минская городская клиническая инфекционная больница 9 ноября отмечает 110 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Юровский, главный врач Городской клинической инфекционной больницы Минска:
Мы гордимся, что к самому основанию больницы был заложен костяк коллектива. Эти традиции, которые начались еще с прошлого века, поддерживаются, приумножаются, и мы стараемся, чтобы молодежь, которая приходит к нам в больницу, почувствовала, что только на взаимопомощи, только на соблюдении всех традиций и только на выполнении нормативных документов можно достичь тех поставленных задач, которые поставило нам высшее руководство.
Сейчас в больнице семь клинических отделений по различным профилям инфекционных заболеваний и свыше 400 специалистов. Восемь из них – кандидаты медицинских наук. На базе стационара находится две кафедры инфекционных болезней, что подтверждает высокий статус учреждения.
Сегодня в больницу обратиться за помощью могут не только жители столицы, но и всей республики. Подробнее в видеосюжете.