Минская городская инфекционная больница отмечает 110 лет

Николай Юровский, главный врач Городской клинической инфекционной больницы Минска:

Мы гордимся, что к самому основанию больницы был заложен костяк коллектива. Эти традиции, которые начались еще с прошлого века, поддерживаются, приумножаются, и мы стараемся, чтобы молодежь, которая приходит к нам в больницу, почувствовала, что только на взаимопомощи, только на соблюдении всех традиций и только на выполнении нормативных документов можно достичь тех поставленных задач, которые поставило нам высшее руководство.