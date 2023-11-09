Лукашенко: есть целый срез проблем, которые нужно проконтролировать при подготовке к выборам

Предстоящую электоральную кампанию обсуждали сегодня, 9 ноября, во Дворце Независимости. Президент принял с докладом председателя Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около месяца назад Александр Лукашенко поручал Наталье Кочановой оказать всяческое содействие ЦИК в подготовке к единому дню голосования. Напомним, он назначен на 25 февраля 2024 года. Впервые белорусы будут выбирать депутатов сразу нескольких уровней – местных Советов и новый состав Палаты представителей. И это будет первая кампания после принятия изменений в Конституцию. Кроме того, в графике Президента з10 ноября встреча с представителями политических партий, которые прошли перерегистрацию по новым правилам. И в рядах партийцев есть люди, нацеленные на развитие независимости и усиление суверенитета Беларуси. Именно таких кандидатов на предстоящих выборах будет поддерживать государство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У вас есть целый срез проблем, которые нужно будет проконтролировать при подготовке и проведении этих выборов. Завтра мы более конкретно их обсудим на встрече с представителями партий, которые числятся, которые у нас и являются партиями. Те, которые прошли перерегистрацию и намерены, я так понимаю, участвовать в парламентских выборах. Обсудим, но предварительно: какова ситуация, как на местах работают люди, губернаторы (подробности). Есть ряд кадровых проблем, мы тоже о них с вами говорили. Я хотел бы, чтобы Совет Республики имел концентрированное мнение. И хотел бы от вас услышать на данный момент, как обстоят дела.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Спасибо, уважаемый Александр Григорьевич, за эту встречу! Прежде всего я хотела бы отметить, что сейчас действительно идет активная подготовка к важному электоральному периоду в нашей жизни и жизни нашей страны. Это политически важно для нас всех. Хочу сказать, что местные органы власти, губернаторы, местные исполнительные власти очень активно включились в эту работу. Но очень активно включились в эту работу и наши общественные организации, вы правильно отметили, политические партии.