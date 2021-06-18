«Штраф составит от 2 до 8 базовых». В ГАИ рассказали, что ждёт любителей отдыха на пляже за неправильную парковку

Новости Беларуси. С началом летнего сезона в Минске участились случаи нарушения правил дорожного движения вблизи парковых зон и мест массового отдыха. В связи с этим инспекторы ДПС перешли на усиленный режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особое внимание состоянию водителей за рулем, скоростному режиму, перевозке детей в автокреслах, а также использованию ремней безопасности. Обращают сотрудники ГАИ внимание и на правила стоянки и остановки транспортного средства.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:

Большинство водителей пренебрегают либо забывают о требованиях дорожного знака 3.2, который категорически запрещает движение за небольшим исключением. Данный знак, как правило, устанавливается на въезде в зону отдыха и запрещает движение. Кроме того, Госавтоинспекция напоминает о том, что штраф за нарушение данного знака составляет от 1 до 5 базовых величин либо предупреждение. За повторное аналогичное нарушение штраф составит от 2 до 8 базовых величин.

В связи с увеличением интенсивности дорожного движения и установившейся жаркой погодой сотрудники ГАИ рекомендуют водителям быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость и отказаться от необдуманных маневров.