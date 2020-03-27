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«Мы не верили». Для чего немцы размещали в Минске витрины с фотографиями улыбающихся людей

27 марта 2020 18:53
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Визуальность – один из эффективных приемов в пропаганде. Немцы привезли в Минск кусочек новой Европы. На улицах города появились этакие окна в счастливый мир.  

С чучелами советских вождей и вагоном в Сибирь. Что праздновали немецкие завоеватели 22 июня?

«Мы не верили». Для чего немцы размещали в Минске витрины с фотографиями улыбающихся людей-1

Это были обыкновенные витрины с фотокарточками, на которых минчанам улыбались фрау и герр – от сытой и счастливой жизни – и зазывали «угнетенных от большевизма» к себе, в Германию. Тоже за счастьем.  

«Мы не верили». Для чего немцы размещали в Минске витрины с фотографиями улыбающихся людей-4

Евгения Свиридова, жительница оккупированного Минска (1941-1944 гг.):
Мы не верили, но картинки хорошие были, красивые.    

# Великая Отечественная война # общество # Евгения Свиридова # Фотофакт

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