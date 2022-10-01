«Мы не пытаемся менять детей». Азарёнок пообщался с руководителем военно-патриотического клуба «Рысь»
Новости Беларуси. В Беларуси сейчас на военно-патриотическое воспитание делается особый упор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создана целая сеть клубов для детей во внутренних войсках, где на принципиально новом уровне дети постигают правильные истины. Самый первый из таких – военно-патриотический клуб «Рысь» – готовится отметить свой первый день рождения.
В гостях рубрики Григория Азаренка руководитель военно-патриотического клуба «Рысь» майор спецназа Руслан Шиг.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы с вами сейчас вернулись с такого большого мероприятия, ваш военно-патриотический клуб участвовал во Всебелорусской стройке в Хатыни. Отдали дань памяти, самому пришлось это видеть. Действительно уже видно, что эти дети понимают, куда они пришли, это все сознательно, и это все чувствуют. Как так вы смогли их подготовить?
Руслан Шиг, руководитель военно-патриотического клуба «Рысь»:
В первую очередь это происходит благодаря тому, что изучение уроков истории, истории Беларуси в целом входит в программу патриотического воспитания в нашем клубе. То есть ребята понимают, что это за место, что оно значит для каждого гражданина Республики Беларусь. И понимают, что тут произошло. Не было веселья, счастья в глазах, то есть они понимают, что это место трагедии всего белорусского народа. Понимают, что таких деревень очень много.
Более 17 клубов открыты по всей стране
Григорий Азаренок:
Тем более, что и их ровесники были сожжены тогда. Скажите пожалуйста, сейчас год военно-патриотическому клубу исполняется. Сейчас есть целая сеть этих клубов, охватывает более 2 тысяч детей. Это действительно, они прогремели на всю страну, они стали народными, эти клубы. Очереди стоят. Правда?
Руслан Шиг:
Все верно так и есть. Уже более 17 клубов открыты по всей стране.
Григорий Азаренок:
Чем вы там с ними занимались этот год?
Руслан Шиг:
Это год ребята посвятили тому, что изучали историю Беларуси, предметы начальной подготовки, в которую входили и огневая подготовка, и физическая, и основы рукопашного боя, в том числе и основы безопасности жизнедеятельности.
Григорий Азаренок:
В чем ваш метод и спецназовский особый путь воспитания этих детей?
Руслан Шиг:
Мы не пытаемся менять детей. Ребята к нам уже приходят умными, развитыми в интеллектуальном плане.
Григорий Азаренок:
Как и все дети в нашей стране.
Руслан Шиг:
Как в совокупности ребята Республики Беларусь. Мы их лишь подталкиваем в этом направлении, в плане военно-патриотического воспитания.
Григорий Азаренок:
Вы участвуете в субботниках, и видно, что это совершенно не для галочки. То есть детям это нравится. У памятника Марату Казея было мероприятие, сегодня «Хатынь» – дети везде уже на государственных праздниках присутствуют. Участвуют в концертах, показательных выступлениях. То есть «Рысь» уже таким символом стала детского патриотизма?
Руслан Шиг:
Да, все верно. Мы участвуем во всех республиканских акциях. И честно скажу, это не всегда с нашей подачи, очень часто это происходит с подачи детей и их родителей.
Ни один ребенок за прошлый год не покинул клуб по таким причинам
Григорий Азаренок:
Мы помним, когда это все начиналось, были такие случаи со стороны наши оппонентов, что пытались этих детей затравить, унизить, скорбить в комментариях. Были ли случаи, когда забирали, уходили, не понравилось, не смогли?
Руслан Шиг:
Нет, если честно, у нас ни один ребенок за прошлый год не покинул клуб по таким причинам. Кто-то переезжал в другой город, кто-то менял место жительства в Минске. Только такие причины. Клуб – это сила, его обидеть невозможно. Детей очень много, их в каждой школе уже по несколько человек, и этим они сильны.
Григорий Азаренок:
Эти дети будут в будущем иметь льготы при поступлении. Не только в военные вузы, но и во все?
Руслан Шиг:
Да, мы к этому стремимся, мы эти вопросы рассматриваем, в том числе министром образования.
Григорий Азаренок:
То есть эти дети, патриоты, которые хотят служить своей родине, неважно в форме или в гражданском костюме, они уже могут стать солью в будущем, чтобы наше государство всегда могло оставаться таким мирным, стабильным и могло себя защитить. Вы на это их настраиваете?
Руслан Шиг:
Да, все верно. Мы привязки к военному ремеслу не делаем. Мы создаем льготы, в том числе для поступления в высшие военные учебные заведения, но вместе с тем мы понимаем, что гражданин будет приносить пользу обществу, находясь в любой профессии. Главное, чтобы он был патриотом своего государства и любил, и ценил то, что было достигнуто его предками.
Григорий Азаренок:
Да, это то самое воспитание элиты, которое так и должно происходить.
Руслан Шиг:
Дети выступали очень часто с инициативой о посещении ветеранов. Потому что в рамках изучения программы военно-патриотического клуба мы говорили о Великой Отечественной войне, но детям было необходимо общение с очевидцами.
Григорий Азаренок:
При этом они никак не избегают физического труда, дисциплина их никак не смущает, которая есть в подразделении?
Руслан Шиг:
Нет, дисциплина их формирует как личность, и они это понимают, и от этого не бегут. Им нравится это, они же дети.
Есть ребята, которые поступили в Суворовское училище
Григорий Азаренок:
Они, может, некоторые уже хотят стать защитниками Родины? Хотят поступать в кадетские, суворовские?
Руслан Шиг:
Да, уже есть ребята, которые поступили в кадетские, Суворовское училище, Лицей МВД. Кто-то в этом году будет поступать в Военную академию, Академию Министерства внутренних дел. Таких желающих очень много.
Григорий Азаренок:
Я знаю, что одна из больших проблем – это большое количество желающих. Как сейчас, есть еще возможность людям привести, чтобы посмотрели, попробовали?
Руслан Шиг:
В нашем клубе на данный момент проходят обучение 158 воспитанников. К сожалению, свободных мест нет, так как оттока нет. Был бы отток, были бы свободные места, но так как у нас полный аншлаг, мест свободных нет. Но создаются военно-патриотические клубы, которые принимают в свои ряды все новых и новых воспитанников.
Григорий Азаренок:
Сегодня министр внутренних дел в Калинковичах, в таком маленьком райцентре, открывал. Я помню, при открытии Николай Николаевич Карпенков, обращаясь со сцены, просил: обращайтесь с этими детьми как со своими. Никогда там не схалтурьте, потому что они сразу это почувствуют и увидят, если есть где-то равнодушие. Ваши офицеры как занимаются с детьми?
Руслан Шиг:
Офицеры, которые занимаются с детьми, это люди, которые для них и являются примером в повседневной жизнедеятельности и в рамках воспитания в военно-патриотическом клубе. То есть каждое занятие – это заблаговременная подготовка, тренировки, обсуждения. И каждый человек к этому подходит с душой. У нас нет людей, которым мы бы навязывали это воспитание, у нас каждый изъявляет желание и только эти люди с ними работают.
Григорий Азаренок:
Что дети больше всего любят: стрельбу, рукопашный бой, физическую нагрузку?
Руслан Шиг:
Дети – это концентрация энергии. Это сгустки энергии. В первую очередь им необходимы занятия по рукопашному бою, им это в большей степени интересно, затем – стрельба, огневая подготовка. Рукопашный бой.
Григорий Азаренок:
Основа даже у девочек?
Руслан Шиг:
Конечно, у нас гендерных различий никаких нет. Первый выпуск планируется в мае 2023 года, где ребятам будут вручены свидетельства о том, что они прошли программу подготовки военно-патриотического клуба. С данными свидетельствами они получат льготы при поступлении в Лицей МВД, Суворовское училище, кадетские училища.
Азаренок: в змагарские бредни о мобилизациях никто уже не верит. Даже дети смотрят на врагов в прицел