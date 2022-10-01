«Мы не пытаемся менять детей». Азарёнок пообщался с руководителем военно-патриотического клуба «Рысь»

Новости Беларуси. В Беларуси сейчас на военно-патриотическое воспитание делается особый упор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создана целая сеть клубов для детей во внутренних войсках, где на принципиально новом уровне дети постигают правильные истины. Самый первый из таких – военно-патриотический клуб «Рысь» – готовится отметить свой первый день рождения. В гостях рубрики Григория Азаренка руководитель военно-патриотического клуба «Рысь» майор спецназа Руслан Шиг.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы с вами сейчас вернулись с такого большого мероприятия, ваш военно-патриотический клуб участвовал во Всебелорусской стройке в Хатыни. Отдали дань памяти, самому пришлось это видеть. Действительно уже видно, что эти дети понимают, куда они пришли, это все сознательно, и это все чувствуют. Как так вы смогли их подготовить? Руслан Шиг, руководитель военно-патриотического клуба «Рысь»:

В первую очередь это происходит благодаря тому, что изучение уроков истории, истории Беларуси в целом входит в программу патриотического воспитания в нашем клубе. То есть ребята понимают, что это за место, что оно значит для каждого гражданина Республики Беларусь. И понимают, что тут произошло. Не было веселья, счастья в глазах, то есть они понимают, что это место трагедии всего белорусского народа. Понимают, что таких деревень очень много. Более 17 клубов открыты по всей стране Григорий Азаренок:

Тем более, что и их ровесники были сожжены тогда. Скажите пожалуйста, сейчас год военно-патриотическому клубу исполняется. Сейчас есть целая сеть этих клубов, охватывает более 2 тысяч детей. Это действительно, они прогремели на всю страну, они стали народными, эти клубы. Очереди стоят. Правда? Руслан Шиг:

Все верно так и есть. Уже более 17 клубов открыты по всей стране. Григорий Азаренок:

Чем вы там с ними занимались этот год?

Руслан Шиг:

Это год ребята посвятили тому, что изучали историю Беларуси, предметы начальной подготовки, в которую входили и огневая подготовка, и физическая, и основы рукопашного боя, в том числе и основы безопасности жизнедеятельности. Григорий Азаренок:

В чем ваш метод и спецназовский особый путь воспитания этих детей? Руслан Шиг:

Мы не пытаемся менять детей. Ребята к нам уже приходят умными, развитыми в интеллектуальном плане. Григорий Азаренок:

Как и все дети в нашей стране. Руслан Шиг:

Как в совокупности ребята Республики Беларусь. Мы их лишь подталкиваем в этом направлении, в плане военно-патриотического воспитания.

Григорий Азаренок:

Вы участвуете в субботниках, и видно, что это совершенно не для галочки. То есть детям это нравится. У памятника Марату Казея было мероприятие, сегодня «Хатынь» – дети везде уже на государственных праздниках присутствуют. Участвуют в концертах, показательных выступлениях. То есть «Рысь» уже таким символом стала детского патриотизма? Руслан Шиг:

Да, все верно. Мы участвуем во всех республиканских акциях. И честно скажу, это не всегда с нашей подачи, очень часто это происходит с подачи детей и их родителей. Ни один ребенок за прошлый год не покинул клуб по таким причинам Григорий Азаренок:

Мы помним, когда это все начиналось, были такие случаи со стороны наши оппонентов, что пытались этих детей затравить, унизить, скорбить в комментариях. Были ли случаи, когда забирали, уходили, не понравилось, не смогли? Руслан Шиг:

Нет, если честно, у нас ни один ребенок за прошлый год не покинул клуб по таким причинам. Кто-то переезжал в другой город, кто-то менял место жительства в Минске. Только такие причины. Клуб – это сила, его обидеть невозможно. Детей очень много, их в каждой школе уже по несколько человек, и этим они сильны. Григорий Азаренок:

Эти дети будут в будущем иметь льготы при поступлении. Не только в военные вузы, но и во все? Руслан Шиг:

Да, мы к этому стремимся, мы эти вопросы рассматриваем, в том числе министром образования. Григорий Азаренок:

То есть эти дети, патриоты, которые хотят служить своей родине, неважно в форме или в гражданском костюме, они уже могут стать солью в будущем, чтобы наше государство всегда могло оставаться таким мирным, стабильным и могло себя защитить. Вы на это их настраиваете?

Руслан Шиг:

Да, все верно. Мы привязки к военному ремеслу не делаем. Мы создаем льготы, в том числе для поступления в высшие военные учебные заведения, но вместе с тем мы понимаем, что гражданин будет приносить пользу обществу, находясь в любой профессии. Главное, чтобы он был патриотом своего государства и любил, и ценил то, что было достигнуто его предками. Григорий Азаренок:

Да, это то самое воспитание элиты, которое так и должно происходить. Руслан Шиг:

Дети выступали очень часто с инициативой о посещении ветеранов. Потому что в рамках изучения программы военно-патриотического клуба мы говорили о Великой Отечественной войне, но детям было необходимо общение с очевидцами. Григорий Азаренок:

При этом они никак не избегают физического труда, дисциплина их никак не смущает, которая есть в подразделении? Руслан Шиг:

Нет, дисциплина их формирует как личность, и они это понимают, и от этого не бегут. Им нравится это, они же дети. Есть ребята, которые поступили в Суворовское училище Григорий Азаренок:

Они, может, некоторые уже хотят стать защитниками Родины? Хотят поступать в кадетские, суворовские? Руслан Шиг:

Да, уже есть ребята, которые поступили в кадетские, Суворовское училище, Лицей МВД. Кто-то в этом году будет поступать в Военную академию, Академию Министерства внутренних дел. Таких желающих очень много. Григорий Азаренок:

Я знаю, что одна из больших проблем – это большое количество желающих. Как сейчас, есть еще возможность людям привести, чтобы посмотрели, попробовали? Руслан Шиг:

В нашем клубе на данный момент проходят обучение 158 воспитанников. К сожалению, свободных мест нет, так как оттока нет. Был бы отток, были бы свободные места, но так как у нас полный аншлаг, мест свободных нет. Но создаются военно-патриотические клубы, которые принимают в свои ряды все новых и новых воспитанников.